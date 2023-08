MATA ESTÁ SENDO DESTRUÍDA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO DE LUXO JATAI GOIÁS...

Por Gênio Eurípedes

Acho que não. Ademais, Ecocídio, desde 2021, tem tipificação em lei e Nosso MP é forte; e o poder político de Jataí ainda respira, apesar de os agentes da Câmara e da Prefeitura comerem no mesmo prato ou de tomarem chimarão na mesma cuia...

Sim, tomara não seja mesmo um Ecocídio, mas a devastação do cerrado e a vida desértica que promovemos têm preço solidário!

(Ao longe a City Abelha assiste a devastação de velhos jatobás etc numa tal ou parecida "Marcha para o progresso americano".

Tomara tudo dê certo naquela região, NUNCA FUI ADEPTO DO QUANTO PIOR MELHOR, mas ouvi dezenas de conterrâneos sonhando com um Parque Ecológico ali para sermos referência contemplativa e de bem-estar no mundo.

Fonte: Facebook