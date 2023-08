Pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros já sofreram golpes financeiros na internet;

Criminosos têm aproveitado o crescimento no uso de soluções digitais pela população para a aplicação de fraudes

Com o aumento no uso de soluções digitais pela população, criminosos têm aproveitado tal crescimento para tentar aplicar golpes, principalmente com o uso de técnicas de engenharia social, que são conhecidas na manipulação psicológicas do usuário para que ele forneça informações confidenciais ou faça transações em favor das quadrilhas. Segundo pesquisa feita pela empresa de cibersegurança NordVPN, sete a cada dez brasileiros já foram alvo de pelo menos um golpe financeiro aplicado via internet, sendo que 37% relataram ameaças concretas. É importante destacar que as transações bancárias via PIX estão entre os métodos mais utilizados nessas fraudes.

Para o coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Jads Victor dos Santos, as vítimas mais propícias aos golpes são pessoas de grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com baixa alfabetização ou acometidas por algum tipo de enfermidade. Entretanto, toda a população corre risco em função dos crimes financeiros estarem cada dia mais sofisticados. “Os criminosos estão usando novas técnicas para enganar as pessoas a fazerem transferências de dinheiro através do PIX. É importante estar ciente das principais medidas de proteção ao utilizar o PIX e tomar medidas para se proteger, como usar senhas fortes e ser cuidadoso ao compartilhar suas informações financeiras”, comenta.

O especialista ressalta a importância da prevenção de segurança de dados, visto que, com a concretização de um possível golpe fica mais difícil e burocrático conseguir reverter a situação. Alguns cuidados simples podem diminuir de forma relevante a chance de um golpe financeiro, como, por exemplo, nunca fornecer informações pessoais, clicar em links suspeitos via SMS ou pelo WhatsApp.

“Antes de emprestar dinheiro para alguém, é importante fazer uma pesquisa, nem que seja algo simples. Ligue para a pessoa ou faça uma chamada de vídeo para confirmar sua identidade. Também esteja atento a mensagens de pessoas que afirmam ter trocado de número e, em seguida, pedem dinheiro emprestado - essas pessoas podem estar tentando enganá-lo. Seja cético nessas situações e tome precauções antes de fazer qualquer transação financeira. Essas medidas adicionais ajudarão a proteger seu dinheiro e evitar possíveis golpes”, explica.

Confira alguns golpes comuns de acordo com o docente:

Falsas centrais de atendimento

O golpista entra em contato com a vítima, geralmente por WhatsApp ou ligação, e conduz a conversa de forma a persuadi-la a realizar algum PIX em troca de um suposto benefício.

WhatsApp falso

Nesse caso, os golpistas criam perfis falsos de alguma pessoa no WhatsApp e passam a entrar em contato com amigos e familiares informando o suposto “novo número” e logo em seguida realizam pedido de quantia financeira sob a alegação de que o “app do banco está bloqueado” ou “ultrapassou o limite de PIX diário”, entre outras alegações falsas.

Preço baixo em compras online

Golpistas criam sites falsos de empresas famosas de marketplace famosos, muito semelhantes aos sites verdadeiros e anunciam supostos produtos por preços muito abaixo dos praticados pelo mercado. Diversas pessoas acabam se entusiasmando e realizando o pagamento sem maiores cuidados. Como são sites falsos, os produtos nunca chegam e só após um bom tempo a vítima percebe que foi vítima de golpe. Neste tipo de golpe é comum criar na vítima uma sensação de escassez do suposto produto.

Golpe do PIX Reverso

Golpe bastante sofisticado e que requer muito cuidado. Aqui os criminosos enviam para a vítima um comprovante falso dizendo que realizaram um PIX por engano para sua conta, e pedem que o valor seja restituído. A vítima, munida de boa-fé, realiza a transação do suposto valor recebido para a conta indicada pelo golpista.