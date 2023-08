Governo de Sergipe prospecta negócios com indústria goiana GSA

A GSA Alimentos, com sede em Aparecida de Goiânia, recebeu a visita do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, na última segunda-feira, 14. A indústria goiana avalia a instalação de uma unidade no nordeste brasileiro.

Segundo o diretor-presidente do GSA Alimentos, Sandro Scodro, será enviada uma equipe ao Estado para uma avaliação e produção de um estudo de viabilidade. O objetivo desta possível ampliação é fortalecer a presença das linhas e marcas da GSA na região Nordeste do Brasil.

Durante o encontro, o Governador sergipano explicou o potencial logístico e comercial do Estado, assim a legislação de incentivo à indústria e à geração de empregos. Também apresentou o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e entregou exemplares do Guia de Oportunidades de Investimentos de Sergipe à diretoria da GSA.

“Nossa gestão realiza um trabalho direcionado para o desenvolvimento econômico e para a geração de empregos. Além disso, Sergipe possui diversidade de matriz energética, mão de obra qualificada, potencial para atração de investidores devido à sua organização financeira e está em uma das regiões mais bem localizadas do país, próximo aos grandes mercados consumidores, com infraestrutura necessária de porto, aeroporto e rodovias federais e estaduais que interligam todo o estado”, destacou Fábio.

“Estamos entre as empresas que mais crescem no Centro-Oeste e estamos preparados para figurar entre as maiores do Brasil nos próximos anos”, afirmou Sandro. “Agradecemos o interesse do Governo de Sergipe pelo nosso trabalho e vamos colocar nossas equipes técnicas em contato para verificar informações sobre a possibilidade de uma parceria no estado”, acrescentou.

Sobre a GSA

Especializada na fabricação de macarrão instantâneo, refrescos em pó, salgadinhos, mistura para sopão, pipoca para micro-ondas e misturas para bolo.

Fundada em 1984, a GSA é administrada por Sandro Marques Scodro. Neste período, a empresa cresceu e adquiriu novas marcas e produtos. A GSA é responsável pelos produtos das marcas Refreskant, Sandella, Velly, Produtos Paulista, Icebel, Yolle, Sanditos, SanChips e Dona Raiz.