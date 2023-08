Uso de suplementos minerais proteinados acelera ganho de peso do rebanho na seca

“O período de seca está aí e a utilização do suplemento mineral proteinado nesse momento é de extrema importância para que os bovinos continuem ganhando peso. Uma estratégia nutricional bem-feita pode representar o ganho de 1 a 3 arrobas no período. Importante ter em mente que o animal que perde peso na fazenda apresenta alto custo de produção, pois será necessário recuperar o peso perdido e só após adaptação ele voltará a ganhar, estendendo o tempo de permanência na propriedade” afirma o zootecnista José Neto, Supervisor Técnico Comercial Bigsal/Trouw Nutrition.

O especialista explica que para obter um ponto de equilíbrio e ótimo custo X benefício o ganho médio diário de peso (GMD), custeando apenas o aluguel ou o manejo de conservação de pastagem – considerando a arroba a R$ 230,00 (R$ 7,66 kg) e o custo de pasto 15% do preço da arroba –, teríamos o valor de R$ 34,50/mês ou R$ 1,13/dia. Ressalte-se que o animal na fase de recria precisa ganhar 0,147 kg (R$ 1,13/R$7,66). “Adicionando os demais custos da propriedade, como mão de obra, nutrição e sanidade, entre outros, é necessário dobrar o ganho de peso desses animais para ter o necessário ponto de equilíbrio”, diz Neto.

O zootecnista da Bigsal/Trouw Nutrition informa que se fornecer suplemento mineral proteinado no período seco o pecuarista terá ganhos de peso próximo ao mínimo necessário para ter o ponto de equilíbrio, pois os animais deixam de perder e continuam ganhando peso, auxiliando no melhor desenvolvimento quando a pastagem apresentar melhores valores nutricionais nas chuvas. “O suplemento mineral proteico consegue nos auxiliar nessa questão devido à sua formulação e composição, com fonte de proteína e, em alguns produtos aditivos melhoradores de desempenho da Bigsal/Trouw Nutrition, como monensina e salinomicina, na medida ideal”.

Porém, sempre é necessário ter oferta de capim em quantidade e qualidade ideal na propriedade, pois mesmo em épocas de seca é essencial ter abundância de folhas para os animais. “O mineral proteico tem ureia em sua composição. Esse ingrediente tem a função de aumentar a população de bactérias ruminais, melhorando a digestibilidade da fibra, aumentando a taxa de passagem e garantindo que o animal consiga consumir o necessário para mantença e ganho de peso”, complementa José Neto.

Os valores de proteína necessários nos suplementos proteicos podem variar. Para este período seco deve-se utilizar produtos que tenham em sua composição os teores de 25 a 40% de proteína bruta. Os produtos Big Peso Seca e Big Proteico 40 atendem a estas necessidades e contam com aditivos promotores de eficiência alimentar.

Não menos importante é necessário fornecer água de boa qualidade aos animais, ter atenção ao espaçamento do cocho (10 cm/cabeça), fornecer a quantidade consumida por animal/dia e ter o produto sempre disponível no cocho.

“Cuidados com estratégias ‘baratas’ e que não entregam ganho mínimo diário. Isso pode resultar em grande prejuízo financeiro para os projetos pecuários”. A Bigsal Trouw Nutrition conta com equipe altamente qualificada para oferecer todo o suporte técnico dentro e fora da porteira, além de uma gama completa de soluções desenvolvidas para atender às necessidades e deficiências da região norte do Brasil, aliada à mais avançada tecnologia mundial.