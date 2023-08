Anel viário em Jataí depois de mais de 10 de construção é liberado para o tráfego

COMUNICADO: ALTERAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NO TRECHO URBANO DA-BR 158 EM JATAÍ-GO

A Prefeitura de Jataí informa que a partir desta terça-feira, 15 de agosto, não será mais permitido o tráfego de veículos pesados no trecho urbano da BR 158. A partir dessa data, os caminhões deverão seguir pelo contorno rodoviário de Jataí, conforme a sinalização viária com placas indicativas fixadas pela SMT (Superintendência Municipal de Trânsito).

A medida visa à recuperação de toda a malha asfáltica no trecho, com início nesta semana das obras de drenagem pluvial, com a implantação das galerias de águas pluviais que serão imediatamente iniciadas pela Prefeitura.

Informamos que todo o pavimento será recuperado no período de agosto a outubro por meio da reciclagem da base, recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), e sinalização viária.

Pedimos atenção redobrada dos condutores que trafegarem por esse trecho, considerando que o mesmo estará passando por obras, devidamente sinalizadas.

A SMT, atuará efetivamente na fiscalização a fim de coibir o desrespeito à alteração de circulação de veículos pesados na cidade.

Fonte: Comunicação PMJ