Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Genilson pede asfalto nas proximidades do Brasnipo

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos solicitou à administração municipal o asfaltamento de trecho da Rua Benjamin Constant, próximo ao Balneário Brasnipo, no Jardim Rio Claro. “Este é um anseio de comerciantes e moradores das imediações, sendo que um dos empresários informou ter interesse em construir, com urgência, dois barracões no local, o que irá fomentar o desenvolvimento econômico na região”, disse ele. “Vale salientar que é um pequeno trecho de cerca de 30 metros que falta para asfaltar a totalidade da rua, e a ausência dessa infraestrutura inviabiliza a implantação do empreendimento. Ressaltamos também que a via pavimentada trará melhores condições de trafegabilidade e de acesso ao empreendimento e às residências”.

Marina reivindica novas rotas de transporte coletivo

A vereadora Marina Silveira reivindicou à empresa Translocave a inclusão de novas rotas do transporte público nos bairros Residencial das Brisas, Morada do Sol, Hermosa, Parque dos Ventos, Nossa Senhora de Fátima e Condomínio Terras de Toscana, visando atender a grande demanda de usuários que que ainda não contam com esse benefício. “O transporte público é um serviço fundamental para permitir o acesso às necessidades básicas do cidadão, que diariamente precisa se deslocar de um ponto ao outro visando atender suas necessidades profissionais, pessoais, escola, saúde, esporte”, argumentou a parlamentar. “Para que a cidade funcione bem, é preciso que o transporte seja eficiente e alcance ao máximo possível todas as regiões. Pois com isso o transporte público torna-se um colaborador imprescindível na redução dos custos de produção e distribuição, tornando os produtos mais acessíveis para a população, sendo também responsável por conectar diferentes regiões de um município, viabilizando o comércio e a circulação de pessoas e mercadorias”.

Marcos Patrick propõe semáforo em cruzamento do setor central

O vereador Marcos Patrick propôs à SMT a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Inácio José de Melo e Miranda de Carvalho, no Centro. O risco de acidentes é alto naquela confluência, gerando receio a moradores, pedestres e condutores de veículos. “O semáforo é um dispositivo de controle e segurança tanto de veículos como de pedestres. Devido à sua característica de intervir no direito de passagem para os diferentes movimentos de veículos ou de pedestres, em intersecções ou em outros locais ao longo das vias, o semáforo exerce uma profunda influência sobre o fluxo de trânsito”, explicou.

Mantelli pede moção de aplausos ao CTG Querência Goiana

O vereador Vicente Mantelli apresentou moção de aplausos ao CTG Querência Goiana pela realização do 28º Rodeio Crioulo Interestadual e da 23ª Expoagri, de 27 a 30 de julho de 2023. “Esses eventos mais uma vez movimentaram a cidade de Jataí, atraindo inúmeras caravanas de todo o Brasil, o que nos deu a impressão que o Parque de Rodeios do Querência Goiana se transformou em uma grande cidade de lonas, haja vista as centenas de acampamentos montados”, disse ele. “O 28º Rodeio Crioulo Interestadual atraiu competidores de todo o país e distribuiu 40 motos e um carro zero quilometro em prêmios nas mais diversas categorias. já a 23ª Expoagri novamente foi uma grande vitrine do agronegócio da região, pois contou com a presença de várias empresas dos diversos segmentos do setor produtivo”. A matéria foi aprovada por todos os vereadores.