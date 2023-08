Vivinha da "silva"!

A revista Rolling Stone descobriu que a postagem no Instagram anunciando sua morte coincide com o lançamento de um projeto de criptomoeda em seu nome, aparentemente liderado por seu empresário, Harry Tsang.

Por Pedro Prado / MSN Notícias

A rapper viral do Instagram Lil Tay está vivíssima, apesar das notícias de sua morte aos 14 anos de idades dominar a imprensa e as redes sociais há menos de 24 horas. Em entrevista ao TMZ, ela afirmou que sua conta no Instagram foi hackeada e usada para espalhar “informações chocantes” de que ela e seu irmão, Jason Tian, de 21 anos, haviam morrido em circunstâncias misteriosas.

“Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente desolada e lutando para encontrar as palavras certas para dizer”, disse Lil Tay ao TMZ. “Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeada com ligações emocionantes e cheias de lágrimas de entes queridos, enquanto tentava resolver essa confusão.”

Os rumores começaram com uma postagem na conta verificada de Lil Tay no Instagram na quarta-feira (9/8). Publicada por um autor anônimo, a declaração afirmava que Lil Tay e seu irmão haviam morrido, referindo-se às suas mortes como “súbitas” e uma “perda insuportável”.

Nas horas que se seguiram à postagem, no entanto, o pai de Lil Tay, Christopher, se recusou a confirmar se ela e seu irmão tinha morrido ou não. E enquanto outros influenciadores, como outro rapper viral WoahVicky, postavam homenagens à jovem estrela, outros próximos a ela começaram a duvidar das notícias.

Só que a história não termina com a denúncia do hacker.

A revista Rolling Stone descobriu que a postagem no Instagram anunciando sua morte coincide com o lançamento de um projeto de criptomoeda em seu nome, aparentemente liderado por seu empresário, Harry Tsang.

O projeto de criptomoeda foi revelado em maio de 2023, com uma conta no Instagram e um site correspondente. A descrição do site convidava os usuários a se juntarem e se tornarem “um dos flexores mais jovens do século”, usando uma gíria (flexing) que se refere à ostentação. O site foi abruptamente retirado do ar após o TMZ relatar que Lil Tay ainda estava viva.