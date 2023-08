Morre Lil Tay, rapper e influenciadora digital, aos 14 anos

Por Lauan Brito

Nas redes sociais, eles revelaram que o irmão da rapper, Jason Tian, de 21 anos, também faleceu. A causa dos falecimentos tanto de Claire Hope, nome real da adolescente, quanto do rapaz não foram divulgadas.

Através do perfil oficial no Instagram da menina, os parentes compartilharam uma carta aberta lamentando a morte precoce. Além de revelarem estar passando por um momento de profunda tristeza, deixaram claro a importância da privacidade neste momento turbulento.

Ainda na nota, a família contou que os profissionais responsáveis pela segurança pública já estão investigando os possíveis motivos da morte dos irmãos.

“É com o coração pesado que compartilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica de nossa amada Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Este resultado foi totalmente inesperado e nos deixou em estado de choque. A morte de seu irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante esse período de imensa tristeza, pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos essa perda avassaladora, pois as circunstâncias em torno da morte de Claire e de seu irmão ainda estão sob investigação”, disse o comunicado.

Tay nasceu em julho de 2009 no Canadá, mas estava morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. O sucesso na web iniciou-se em 2017, quando ficou popular por publicar um conteúdo exaltando o luxo, mostrando mansões e carros caros. Para isso, ela contava com a ajuda da mãe, Angela Tian, uma corretora de imóveis de luxo.

Na plataforma de fotografias, ela somava mais de 3,3 milhões de seguidores e causava com vídeos em que surgia com cédulas de dinheiro na mão e um comportamento agressivo, utilizando palavrões em seu vocabulário. A rapper passou os últimos 5 anos sem atualizar suas mídias sociais. As informações são do jornal The Daily Mail.