Câmara Municipal recebe Elenicy Augusta Barbosa Pazzinato, orientadora da equipe Jesuítas

Sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2023

Por Francisco Cabral

Foi aberta no dia 8, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em agosto. Antes da discussão e da votação de diversos projetos e requerimentos, a Tribuna Popular foi ocupada por Elenicy Augusta Barbosa Pazzinato, orientadora da equipe Jesuítas, do Colégio Estadual Alcântara de Carvalho.

A educadora falou sobre a conquista da medalha de cristal - honra ao mérito - na modalidade escola pública da 2ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. Ela estava acompanhada das alunas premiadas.

A próxima sessão ordinária está prevista para quarta-feira, dia 9, às 8 horas, também com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.