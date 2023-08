Jataí recebe nesta quinta-feira representantes de 10 países

Dia de campo tem como objetivo mostrar o avanço das práticas sustentáveis no agro goiano.

Estado é pioneiro no incentivo à adoção dos insumos biológicos

A convite do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), representantes de dez embaixadas participarão, nesta quinta-feira (10/8), de um dia de campo sobre bioinsumos em Jataí, no Sudoeste Goiano. A programação começará às 9 horas na empresa Solubio, que construiu no município uma moderna fábrica de insumos biológicos.

Pela manhã, haverá apresentação institucional das ações do Governo de Goiás na área de sustentabilidade agropecuária, com destaque para o Programa Estadual de Bioinsumos. À tarde, o grupo conhecerá a biofábrica da Solubio. Confirmaram presença autoridades da União Europeia, Israel, Áustria, Alemanha, Índia, Nigéria, Malawi, Quênia, República Dominicana e Burkina Faso.

“O agronegócio goiano é referência em sustentabilidade. Fomos o primeiro Estado a lançar uma Lei de Bionsumos, e estamos na vanguarda do processo de substituição de insumos químicos convencionais pelos insumos biológicos, que são mais amigáveis ao meio ambiente e apresentam melhor custo-benefício ao produtor”, afirma o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende. Segundo o secretário, esta é a primeira de uma série de visitas neste modelo para apresentar a comitivas estrangeiras o trabalho com bioinsumos feito em Goiás.

“Esta é mais uma ação da Seapa para apresentar os projetos do Governo de Goiás na área de sustentabilidade agropecuária e todo o potencial do Estado no setor produtivo agrícola com o foco em ampliar o intercâmbio com outros países. O agro já tem um forte peso na balança comercial do Estado, mas é possível ir além. Temos levado informações às embaixadas, recebido missões. Muitas parcerias e negócios estão nascendo deste trabalho”, relata a chefe de Gabinete da Seapa, Paula Coelho.

Saiba mais

O Programa Estadual de Bioinsumos foi instituído em maio de 2021 pela Lei nº 21.005, com o objetivo de “ampliar e fortalecer a adoção de práticas para a evolução do setor agropecuário, com a expansão da produção, do desenvolvimento e da utilização de bioinsumos e sistemas de produção sustentáveis”. Pioneira entre os Estados brasileiros, a legislação goiana é considerada modelo e vem servindo de inspiração para que outras unidades federativas desenvolvam suas próprias leis.

A Solubio possui atualmente 680 colaboradores. Sua equipe científica conta com 30 PhD’s e cinco pós-doutorados. Presente em grande parte do território nacional, com quase 500 fazendas de médio e grande porte no Brasil, a empresa tem como meta democratizar globalmente o Manejo Biológico OnFarm (dentro da fazenda), além de ser comprometida com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Toda a base de insumos da empresa é produzida na fábrica instalada em Goiás.