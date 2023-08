Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de agosto

Será aberta nesta terça-feira, dia 8, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de agosto. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 9 e 10, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Alessandra solicita reforma da sede da Pestallozi

A vereadora Alessandra Oliveira solicitou à administração municipal a reforma do espaço da Associação Pestallozi de Jataí, na antiga escola Washington Barros França, no setor Gedda. “Trata-se de uma importante entidade social que presta socorro e desenvolve ações pedagógicas socioeducativas àqueles acometidos de deficiência intelectual ou quaisquer estado de vulnerabilidade/risco”, justificou ela. “Ademais, outros frutos serão colhidos por nosso município pela parceria em andamento da Associação Pestallozi com os membros da Guarda Ambiental. Todavia, para execução dessa parceria fazem-se necessárias reformas na estrutura do prédio, em especial do telhado e da quadra”.

Abimael pede revitalização de praça da Vila Fátima

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo a revitalização da Praça Jarbas de Assis Carvalho, localizada na Vila Fátima. “As pessoas, principalmente famílias frequentadoras do local, demandam a melhoria da praça, já que se sentem desamparadas quanto à realização de manutenção da estética da praça como um todo e também no parquinho das crianças”, disse ele.

Adilson reivindica atendimento para Naveslândia

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura atendimento médico e odontológico mais constante na unidade básica de saúde do povoado de Naveslândia, que atualmente ocorre apenas duas vezes na semana, em meio período. “O atendimento somente duas vezes na semana, sendo na sexta no período matutino e segunda no período vespertino, limita a quantidade de atendimentos diários”, ponderou.

Carlinhos quer Jataí como núcleo paralímpico

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo que faça a adesão e a solicitação para que o município se torne um dos núcleos paralímpicos do Estado. Ele lembra que os Jogos Paralímpicos representam uma oportunidade de despertar vários atletas para o alto rendimento, estimulando a competição local e selecionando os talentos para representar o Estado em nível nacional.