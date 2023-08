Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Deuzair pede revitalização de praça do bairro Dom Abel

O vereador Deuzair Parente requereu à administração municipal a revitalização da Praça da Fortuna, no bairro Dom Abel, com a implantação de um parque infantil. “O local é o espaço de entretenimento e lazer que os moradores daquele bairro possuem e, devido à falta de um parque infantil, as crianças ficam desprovidas de um espaço destinado exclusivamente para elas, com maior segurança e brinquedos adequados”, afirmou ele.

Alessandra sugere ponto de apoio a ciclistas na GO-184

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu ao executivo a construção de um ponto de apoio aos ciclistas em trecho da GO-184 (também conhecida como Estrada Velha de Caiapônia). “Felizmente em nosso município há centenas de adeptos do ciclismo, e esse número cresce cada vez mais, o que justifica o ponto de apoio na GO-184, com cobertura, bancos e bebedouro”, disse ela. “É salutar lembrarmos que um dos meus colegas de vereança, o nobre vereador Adilson Carvalho, tem requerido há dois anos consecutivos a construção de uma ciclovia naquele espaço, de modo que reiteramos de igual modo esse pedido, pois nosso município só tem a ganhar”.

Durval quer recapeamento de avenida da Vila Sofia

O vereador Durval Júnior solicitou à prefeitura o recapeamento de toda a extensão da Avenida Miguel Gonçalves da Silva, na Vila Sofia. Com a pista repleta de buracos, a obra tornou-se uma demanda dos moradores daquela via e de todos que a utilizam para deslocar-se conduzindo os mais diversos veículos.

Carlinhos requer cronograma de pavimentação e recapeamento

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal o cronograma e as prioridades de recapeamento e serviços de pavimentação asfáltica, conforme as leis municipais 4.381, 4.337 e 4.239, todas de 2021. Essas matérias foram aprovadas na Câmara Municipal e autorizaram a prefeitura a contratar crédito junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil no valor total de R$ 80 milhões. “Com relação aos contratos junto à Caixa Econômica, o crédito é para recapeamento de CBUQ e no crédito do Banco do Brasil é para CBUQ e PMF (pré-misturado a frio)/lama asfáltica ou micropavimento”, informou ele. “Considerando a importância de nossa cidade no cenário econômico regional e nacional, considerando que nossos habitantes merecem nas vias de tráfego da cidade ter o conforto de uma pavimentação de primeiro mundo, que é o recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), o que possibilita uma capa asfáltica de qualidade superior, melhorando as condições de rolamento e prolongando sua vida útil, além do conforto. O encaminhamento do cronograma de execução destes serviços possibilitará a este parlamentar o acompanhamento destas operações e cumprir com as atribuições que a atividade parlamentar confere”.