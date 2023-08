Legislativo Jataiense volta ao trabalhos

Deuzair pede redutor de velocidade próximo a Cmei

O vereador Deuzair Parente requereu à SMT a implantação de um redutor de velocidade (lombada eletrônica) na Avenida Flamboyant, próximo ao Centro de Educação Infantil Professor Aristal Honório de Lima, no Conjunto Rio Claro II. “Devido ao grande movimento de veículos em alta velocidade naquela via, muito utilizada por pedestres e sobretudo crianças indo e voltando para a escola, se faz necessária e urgente a implantação de redutor de velocidade (lombada eletrônica), com o intuito de dar mais segurança e assim reguardar a integridade física e as vidas da população”, justificou.

Durval sugere wi-fi gratuito em nova praça

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal a instalação de ponto de wi-fi gratuito na Praça João Luiz do Prado, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. “Jataí possui o projeto Cidade Inteligente, que visa promover a inclusão digital da população, criando assim um município mais conectado e, com novo ponto de wi-fi gratuito na Praça João Luiz do Prado, serão beneficiados de maneira significativa os frequentadores do local, que vêm solicitando esse benefício”.

Genilson sugere audiência sobre regularização de acampamento

O vereador Genilson Santos sugeriu a realização de uma audiência pública, com a participação dos vereadores, da Superintendência Regional do Incra e de trabalhadores do acampamento Nossa Senhora de Guadalupe, para esclarecer o andamento do processo de regularização daquela área. “São inúmeras dúvidas e respostas que somente o Incra de Goiás poderá esclarecer e, uma vez que se torna inviável deslocar todos esses acampados até a capital do estado para solucionar essa questão, é que estamos propondo essa audiência, a fim de que todas as dúvidas sejam sanadas”, afirmou ele. “Em reunião com o superintendente Regional do Incra, Elias D’Ângelo, ele mesmo nos sugeriu a realização da audiência, para que o mesmo pudesse estar em Jataí e elucidar todos os fatos”.

Marcos Patrick: placas devem ter conteúdo histórico

O vereador Marcos Patrick sugeriu à administração municipal que sejam feitas placas informativas, para serem afixadas em áreas públicas, antes da inauguração, contando um pouco da história do homenageado que nomeia o local a ser entregue. “Homenagem é uma palavra que define retribuição de honra, agradecimento, tornar público com um ato de gratidão algum favor que foi prestado por alguém ou agradecimento por mérito a uma atividade reconhecida como de grande valor, a partir de um julgamento moral”, explicou. “A ideia de homenagem é central na presente reflexão, porque funciona como indicativo de que nominar um espaço público não é algo banal ou mero ato administrativo de rotina; envolve aspectos sensíveis da memória coletiva, inseridos no âmbito do patrimônio cultural, que tem adquirido um protagonismo na (re)construção do passado”.