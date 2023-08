A Prefeitura de Jataí dá continuidade ao maior programa de recapeamento da história da cidade, e agora, com a realização do recapeamento das ruas do Bairro Estrela Dalva. O bairro está sendo contemplado com o microrrevestimento.

As equipes estão trabalhando para minimizar os transtornos durante a execução dos serviços, visando causar o menor impacto possível na rotina dos moradores. Pedimos a compreensão e colaboração dos moradores durante o período de realização da obra.