Prefeitura de Jataí implanta Ponto de Entrega Voluntária de Materiais recicláveis no Ecoponto Jardim Rio Claro.

A responsabilidade pela logística do PEV será da Empresa Reciclagem Jataí. Outras caçambas serão implantadas nos demais ecopontos do município para expandir a coleta seletiva por mais bairros da cidade.

As Secretaria de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos, em parceria com a Reciclagem Jataí, realizaram a implantação de um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no Ecoponto Jardim Rio Claro para coleta de resíduos recicláveis. O PEV receberá resíduos SECOS como PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO E METAL.

O projeto visa a expandir a coleta seletiva em Jataí e está sendo realizado em parceria com a Empresa Reciclagem Jataí, que tem vasta experiência no ramo de reaproveitamento de materiais recicláveis. Destaca-se que a arte da caçamba foi toda realizada pelo artista plástico Everson Duranis (Scupim), que contou com a participação de dez crianças do Bairro Cidade Jardim II. O projeto além de sustentável visa também a educação ambiental.

Com o ponto de coleta os moradores poderão levar o lixo reciclável até o ecoponto voluntariamente, a única coisa que deve ser levada em consideração é que os resíduos sejam secos e sem a presença de matéria orgânica, que atrapalhe o reaproveitamento dos resíduos.

A responsabilidade pela logística do PEV será da Empresa Reciclagem Jataí. Outras caçambas serão implantadas nos demais ecopontos do município para expandir a coleta seletiva por mais bairros da cidade.

O Ecoponto Jardim Rio Claro funciona de segunda a sexta das 07 as 18 hrs e sábado das 07 as 17 hrs, em tais horários o contribuinte pode destinar seu resíduo reciclável de forma gratuita e voluntária. A Prefeitura Municipal de Jataí pede o apoio de toda população para fazer o projeto dar certo!

Caso surja outras dúvidas acerca do PEV a Secretaria de Meio Ambiente está pronta para atendê-los através do telefone (64) 3632-4099.