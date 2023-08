Ipasgo investe em energia limpa

Desde junho, plano de saúde dos servidores públicos do Estado de Goiás investe em programa de eficiência energética.

Medida deve gerar economia anual de R$ 120 mil aos cofres da instituição

A sede do Ipasgo Saúde, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, começou a receber sistema de energia solar. O investimento faz parte do programa de eficiência energética que visa reduzir custos e ampliar as políticas de sustentabilidade na administração do plano que assiste à saúde dos servidores públicos do Estado de Goiás. Além da estrutura para viabilização de fonte alternativa de energia renovável, o local passou também retrofit do sistema de iluminação.

O investimento não será rateado aos usuários

Ao todo, os investimentos somam R$ 674,1 mil e devem possibilitar economia anual de R$ 120 mil aos cofres do plano de saúde. E, o melhor, sem qualquer custo para os quase 600 mil beneficiários do Ipasgo. Isso porque os recursos foram viabilizados por meio de uma cooperação técnica entre o Ipasgo Saúde, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Equatorial Energia Goiás. Graças à chamada pública com a qual o plano de saúde foi contemplado, o Ipasgo gratuitamente recebeu nesta segunda-feira, 31, 170 módulos de energia solar que serão instalados ao longo dos próximos 30 dias.

Em junho, também como parte desse programa, a sede administrativa do Ipasgo Saúde já havia passado por processo de substituição de 2,7 mil lâmpadas por modelos LED, de alta eficiência e que levam à economia de 85% no consumo energético. Agora, será beneficiada com a implantação de Sistema Fotovoltaico (SFV) com 93 quilowatt de potência de pico (kWp). Juntas, essas medidas farão com o que Ipasgo Saúde economize 246,66 megawatts (MWh) em energia elétrica, volume suficiente para abastecer 129 casas.

A fala do presidente do Ipasgo Vinícius Luz

“É nossa responsabilidade atuar de forma proativa e liderar pelo exemplo. Ao investir em energias sustentáveis, estamos construindo um legado de conscientização e comprometimento com a sustentabilidade, tornando-nos uma referência não apenas na área da saúde, mas também na busca por um futuro mais sustentável”, avalia o presidente do Ipasgo Saúde, Vinícius Luz. Além de proporcionar economia de energia, as ações de eficiência energética em curso no Ipasgo Saúde colaboram com a diminuição da pegada de carbono e evitam a emissão de 10,50 toneladas de CO2.

O dióxido de carbono é um dos principais responsáveis pelo superaquecimento do planeta, causador de desequilíbrios ambientais como poluição do ar e chuva ácida. Nos períodos em que há maior demanda por energia, as medidas adotadas no Ipasgo Saúde também devem provocar Redução de Demanda na Ponta (RDP) de 20,26 KW.

Cooperação técnica

Dos R$ 674.151,55 necessários à adoção de medidas de eficiência energética no Ipasgo Saúde, R$ 652,1 mil são oriundos da concessionária de energia e R$ 22 mil de contrapartida econômica do Senai, através do Instituto de Tecnologia em Automação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é responsável pela instalação das placas de energia solar, substituição das lâmpadas, medições finais e realização do descarte dos equipamentos obsoletos.

Também cabe ao Senai o treinamento e a capacitação de colaboradores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas eficientizados. A equipe do Ipasgo Saúde terá acesso aos cursos Fundamentos da O&M UFV e Gestão de Energia e CICE e à palestra Importância da Economia Circular. A iniciativa ainda envolve a Procel Construtora, empresa a qual cabe o fornecimento dos equipamentos e a execução das obras.

Além do Ipasgo Saúde, a Eletro Transol e o Correios foram contemplados no Programa de Eficiência Energética (PEE), cuja regulação cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A chamada pública que beneficiou o plano de saúde, 001/2020, cumpre a Lei Nº 9.991/2000, que determina às concessionárias de energia elétrica a destinação de 0,5% do faturamento líquido anual para financiamento de projetos que promovam o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.