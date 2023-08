As abelhas dormem

Milagres da natureza: As duas abelhas dormiam, do tipo "abraçadas", uma a outra.

O fotógrafo Joe Neely acidentalmente capturou um momento que tocou o mundo, e duas abelhas dormindo em uma flor se tornaram a visão mais popular da natureza mais pura e primitiva.

Na primavera de 2019, enquanto viajava pelo oeste americano com sua namorada Nicole, ele parou o carro no Colorado, próximo a um campo pontilhado de flores roxas e laranja. Só se ouvia o zumbido das abelhas, que ocupavam quase todas as flores.

"Fui atraída por uma que era mais lenta do que as outras. Ela estava obviamente cansada de seu trabalho, porque estava coberta de pólen. Ela olhou primeiro para a flor do caule do outro lado da rua e quando teve certeza de que o ar estava claro, ela entrou e se deitou. Não acreditei . Tirei fotos com uma lente macro, ela não me notou, e mesmo que tivesse notado provavelmente não teria forças para reagir. Depois outra veio. Ela olhou para baixo e logo se juntou a ela. Esperamos que eles acordassem e voassem para longe. Eu não fazia ideia de que as abelhas dormiam nas flores".

Fonte: Facebook