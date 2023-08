Por Francisco Cabral

Com o final do recesso parlamentar, o expediente no Palácio das Abelhas, sede da Câmara Municipal de Jataí, volta ao normal nesta terça-feira, dia 1º de agosto. Assim, o legislativo jataiense voltará a funcionar das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. As primeiras sessões ordinárias do segundo semestre estão previstas para a próxima semana.