Assaltante mata comparsa durante roubo a padaria em MG

Por Matheus Brum

Um homem de 23 anos foi assassinado com um tiro durante um assalto a uma padaria, em Curvelo, na Zona da Mata Mineira. A suspeita é que a vítima seja um dos assaltantes. De acordo com a Polícia Militar, três homens invadiram uma padaria neste domingo (30/7) e renderam o proprietário do comércio, de 74 anos. As imagens do circuito interno da padaria mostram quando um dos assaltantes saca a arma e aponta para a vítima.

Nas imagens é possível perceber que outro homem aparece e dá uma “gravata” no idoso. Segundo a PM, eles levam a vítima para um cômodo da padaria. O homem armado, então, atira. Só que o tiro acerta o comparsa, que morreu na hora. O proprietário da padaria não se feriu.

Na sequência, os outros dois assaltantes fugiram. A PM não informou se algo foi levado da padaria. A vítima já tinha passagem pela Polícia, tendo deixado a cadeia no começo de julho. Os outros comparsas não foram encontrados. O proprietário da padaria passa bem.