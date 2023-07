600 policiais militares devem aderir ao Ipasgo Saúde

As adesões ao plano de saúde dos servidores estaduais devem começar no dia 07 de agosto

Cerca de 600 novos policiais militares devem aderir ao Ipasgo Saúde a partir do mês de agosto. São oficiais e praças que ingressaram na corporação por meio do concurso público realizado pelo Governo de Goiás em 2022. O quantitativo de novos beneficiários do plano de saúde dos servidores públicos estaduais representa aproximadamente 70% dos profissionais que estão em fase de conclusão dos cursos de formação na academia da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Com as novas adesões, o número de beneficiários assistidos pelo Ipasgo Saúde deve chegar a 597 mil. “Esses profissionais, tão dedicados e essenciais para a segurança e bem-estar dos cidadãos goianos, encontrarão no nosso plano a tranquilidade e suporte necessário para cuidar da saúde física e mental, enquanto continuam a zelar por todos nós”, avalia o presidente do Ipasgo Saúde, Vinícius Luz.

Presidente do Ipasgo Saúde (esquerda), Vinícius Luz.

Ele esteve pessoalmente na Academia da Polícia Militar de Goiás, no Setor Leste Universitário, para tratar das novas adesões. Em reunião com o comandante da academia, coronel Paulo Roberto de Oliveira, foi decidido que será realizada uma força-tarefa para que o ingresso dos novos beneficiários seja concluído com máxima brevidade. “Esta é uma parceria que valoriza quem protege e serve a nossa sociedade, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso em cuidar de quem dedica as vidas à nossa comunidade”, acrescenta.

O Ipasgo Saúde inclusive estará na sede da academia para realização de cadastros e conferência de documentos a partir do dia 7 de agosto. Antes, no entanto, fará uma apresentação do plano e tirará dúvidas dos interessados na assistência à saúde oferecida pelo Ipasgo. A apresentação deve ocorrer na próxima quarta-feira, 02, na sede da academia da PMGO.