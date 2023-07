Dirigindo bêbado e acabou por matar 3 crianças

Família morava em Campos Lindos, distrito de Cristalina. Homem, que estava embriagado, fugiu do local a pé e tentou se esconder na fazenda em que trabalhava, mas foi capturado horas depois.

Por João Paulo Alexandre, g1 Goiás

As três crianças que morreram afogadas após veículo cair dentro de lagoa no Distrito Federal eram moradores de Goiás, segundo informações da Polícia Militar. O motorista do carro, identificado como Raimundo Francisco da Silva, de 52 anos, foi preso horas depois no Bairro de Marajó, no Distrito de Campos Lindos, em Cristina, no Entorno do DF. Ele estaria bêbado no momento do acidente.

As vítimas foram identificadas como Sarah Vitoria Barbosa, de 1 ano; Henrique Gabriel Barbosa Maciel, de 3; e Miguel Luís Barbosa Maciel, de quatro anos. De acordo com a Polícia Militar, eles saíram da cidade e foram para o Rio Samambaia, na rodovia DF-295, em São Sebastião, em uma região conhecida como Lagoa do Japonês.

No total, seis pessoas foram até a represa: o motorista, a mãe e avó das crianças e os três menores. O suspeito teria ingerido bebida alcoólica no período em que ficou no local. Em um determinado momento, todos decidiram ir embora e o homem apresentou dificuldades para realizar a manobra e acabou fazendo com que o veículo caísse dentro da água. Após isso, ele conseguiu sair do veículo e fugiu do local a pé.

Pessoas que estavam no local acionam os bombeiros assim que notaram o veículo dentro d’água. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a mãe e um dos meninos, de 4 anos, fora da água. O pequeno já estava sem vida. Equipes de mergulhadores dos bombeiros iniciaram as buscas e encontraram o carro – um VW Gol - a quatro metros de profundidade. Dentro do carro, um menino de três anos, foi encontrado já morto.

Após uma hora de busca, os bombeiros acharam o corpo da menina de 1 ano boiando a cerca de 150 metros do local de onde o veículo foi encontrado.

Buscas pelo suspeito

Após troca de informações com forças de segurança do DF, a Polícia Militar goiana começou o patrulhamento nas ruas do Bairro de Marajó e descobriu com moradores do setor que o homem teria passado na região com calça jeans, camiseta de cor branca, boné de cor preta e utilizando uma mochila de cor avermelhada. Além disso, populares disseram que o homem foi visto em uma parada de ônibus às margens da BR-251. O homem teria pegou carona para ir a uma fazenda da região.

Os policiais foram até a fazenda e abordaram uma caminhonete, que seria do gerente da fazenda. Ele informou que Raimundo era funcionário do local e que não sabia que o homem estava sendo procurado. Os militares realizaram buscas na fazenda e encontraram o homem próximo a um pivô de irrigação.

O homem foi encaminhado à 30º Delegacia de Polícia do Distrito de Trânsito. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista com resultado de 0,63 mg/L.

Ele segue preso na delegacia à disposição do Judiciário. O homem pode responder por embriaguez ao volante, homicídio doloso e evasão do local de acidente de trânsito.

