Jataí é a primeira cidade do Brasil a receber o Festival Teatro na Praça

Evento 100% gratuito, idealizado pela WB Produções e patrocinado pela Bayer, traz espetáculos, literatura, recreação e oficinas para crianças no dia 4 de agosto, na Praça Tenente Diomar Menezes

Um dia inteiro de brincadeiras, leitura, contação de história e espetáculos infantis. A primeira edição do Festival Teatro na Praça chega a Jataí com uma programação na Praça Tenente Diomar Menezes, no dia 4 de agosto, das 9h às 16h, que contempla momentos de literatura, recreação e muita cultura e educação para as crianças. Tudo gratuito. Idealizado pela WB Produções e patrocinado pela Bayer, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento vai passar ainda por Goiatuba, Goiânia e Posse, nos dias 8, 13 e 18 de agosto, respectivamente. Em seguida, a estrutura será levada para o Tocantins, em Palmas e Araguaína.

A programação prevista engloba a Tenda da História Cora Coralina, um espaço com leituras originalmente brasileiras para as crianças, trazendo a importância da leitura e de contos de autores brasileiros, com assuntos pertinentes ao desenvolvimento infantil, com intérprete de libras em todos os momentos; o Espaço da Aventura, onde haverá recreadores e personagens brasileiros fazendo a diversão da criançada com o objetivo de recuperar e resgatar o universo infantil, trazendo brincadeiras que estimulam a integração social, o sistema cognitivo e promovem bem-estar; e o Palco da Diversão, com apresentações do espetáculo teatral “Corinha no Cerrado das Maravilhas”, da Cia de Teatro Flor do Cerrado, com sessões acessíveis com intérprete de libras.

Além disso, durante todo o dia de festival em todas as cidades estarão disponíveis carrinhos de pipoca com distribuição gratuita, banheiro químico e toda estrutura para garantir um dia seguro e saudável para todas as pessoas presentes.

O objetivo é democratizar o acesso ao teatro, com uma programação que visa integrar a comunidade escolar e o público em geral. “O Teatro na Praça preza em todo o seu alcance pela inclusão da diversidade social e pela valorização da cultura brasileira, em abordagens socialmente responsáveis a partir de experiências transformadoras em arte para as crianças”, avalia a produtora executiva da WB Produções, Aline Gabetto.

Oficina de teatro

Como ação de contrapartida social do projeto, o Festival Teatro na Praça promove gratuitamente a Oficina de Jogos Teatrais, no dia 3 de agosto, das 13h30 às 17h30 no Centro Cultural – Biblioteca Municipal Dante Mosconi. Voltada a professores, pedagogos e público geral, visa aproximar os participantes de seus repertórios corporais, além de estimular o interesse dos participantes pelas linguagens artísticas e desenvolver habilidades teatrais no processo educacional. Serão apresentados conceitos desenvolvidos por nomes como Viola Spolin, bem como metodologias para aplicação de Jogos Teatrais no processo formativo. As oficinas contam com intérprete de libras e as vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site www.sympla.com.br.

O Teatro na Praça é apresentado e patrocinado pela Bayer, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura / Governo Federal, Pronac 193664. Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Jataí.

Acessibilidade - O Festival Teatro na Praça conta com medidas de acesso a pessoas com deficiência motora, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Haverá banheiro químico PNE e espaço reservado na plateia, na praça. Além disso, o evento conta com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva: intérpretes de libras estarão presentes nas sessões do espetáculo no Palco da Diversão e na Tenda da História durante as leituras.

O espetáculo "Corinha no Cerrado das Maravilhas" - CIA Flor do Cerrado

Construído pelo autor Ribamar Ribeiro exclusivamente para a Cia Flor do Cerrado para celebrar os seus 10 anos de estrada, o texto do espetáculo tem o intuito de trazer o olhar para a infância possível de Cora Coralina, a sua meninice, resgatando o colorido que existe em sua escrita e em seus doces e receitas. O autor Ribamar Ribeiro dá a dimensão necessária ao universo lúdico de Cora. O enredo do espetáculo ainda conta com a narração do Chapeleiro Maluco que, ao longo da história, interage com a menina Corinha e os animais do cerrado, como o senhor Anta, a Jaguatirica, o Quati e o Tamanduá Bandeira.

Somando a isso a cenografia mapeada oferece uma experiência única de imersão do público e construção de um mundo lúdico que explora a criatividade e imaginação. As músicas são todas autorais, feitas exclusivamente pelo ator e compositor Vinicius Queiroz, para a dramaturgia do espetáculo. A coreografia foi assinada pela coreógrafa e dançarina Iorhana Fernandes, que usou de elementos folclóricos e regionais como a catira e danças circulares. No palco os artistas se revezam, ora cantando, ora dançando ora interagindo com a plateia.

Sobre a WB Produções

Fundada por Bruna Dornellas e Wesley Telles, a WB Produções é uma empresa realizadora de projetos culturais, que tem em seu DNA a missão de produzir experiências transformadoras ao público através da cultura brasileira. Há 16 anos no mercado, a WB realiza projetos originais, e também é responsável por grandes obras premiadas internacionais no Brasil. É a produtora de mais de 20 projetos, dentre eles “Através da Iris”, de Cacau Hygino – homenagem a nova-iorquina Iris Apfel, interpretada por Nathalia Timberg; “Misery” da obra de Stephen King, com Mel Lisboa e Marcello Airoldi; “Três Mulheres Altas” (Three Tall Women) de Edward Albee, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill; “Gargalhada Selvagem” (Laughing Wild) de Christopher Durang, com Alexandra Ritcher e Rodrigo Fagundes, dentre muitos outros. Ao todo, a WB Produções atingiu um público de mais de 1,5 milhão de espectadores em mais de 700 sessões realizadas, envolvendo mais de 500 profissionais entre artistas, técnicos e equipe em seus projetos. Além disso, a WB tem como objetivo proporcionar experiências socioculturais e acessíveis, prezando pela diversidade, sempre unindo o ESG ao setor cultural. As atividades de cada projeto realizado estão unidas e ligadas a ODS’s, fortalecendo o legado social da empresa.