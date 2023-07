Olhos vermelhos: especialista explica o que esse sintoma pode dizer sobre a saúde ocular

A vermelhidão ocular é um tema que requer atenção e cuidado. Apesar de ser uma reação muito comum, a condição permanente pode evoluir para casos graves caso não seja observada e tratada da maneira correta. A reação pode surgir como um sintoma momentâneo e decorrente de alguma alergia, presença de corpos estranhos nos olhos, noites mal dormidas e até o uso prolongado de lentes de contato. Entretanto, quando o sintoma torna-se algo recorrente e que não desaparece com soluções rápidas, é preciso procurar ajuda médica.

De acordo com Cícero Narciso, médico oftalmologista do Núcleo de Oftalmologia, o sintoma constante pode ser um indicativo de problemas mais sérios, que precisam ser investigados com cautela para evitar o agravamento da doença e o uso indevido de medicamentos. “Glaucoma, Ceratite (inflamação/lesão da córnea), Blefarite (inflamação das pálpebras) e Conjuntivite (inflamação ou infecção da conjuntiva) são algumas das doenças que causam vermelhidão e irritação nos olhos” aponta o especialista.

A ida ao médico deve ocorrer quando os sintomas permanecerem por mais de três dias. Dr. Cícero orienta a não se automedicar e não coçar os olhos com as mãos sujas para evitar a proliferação de bactérias. “Em caso de qualquer irritação, o mais aconselhável é procurar o oftalmologista para que seja feito todo o protocolo de investigação. Em algumas ocorrências, só exames feitos no consultório com o médico especialista poderá dar o diagnóstico preciso”, finaliza o oftalmologista.