Influencer bissexual cria lista com as 5 jogadoras mais bonitas da Seleção Brasileira Feminina

A cosplayer (foto) coloca Bia Zaneratto como segundo lugar no ranking das jogadoras mais bonitas. De acordo com Kine-chan, a atacante é um "mulherão"

Intrigada por não encontrar uma lista com as jogadoras mais bonitas da Seleção Brasileira Feminina, a cosplayer Kine-chan decidiu criar o próprio ranking e compartilhar sua opinião em vídeo do TikTok. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina na última segunda-feira (24), contra o Panamá, teve recorde de audiência, e pela visibilidade das jogadoras, a influencer achou uma boa ideia fazer uma lista das mulheres que mais se destacam dentro e fora de campo pela beleza.

Foto: Divulgação - CO Assessoria

Segundo Kine-chan, que é assumidamente bissexual, liderando o ranking das 5 jogadoras mais bonitas da Seleção Brasileira Feminina está a Tamires Dias. "Eu nem gosto de futebol, mas por ela eu assistiria um jogo", disse a influencer sobre a lateral-esquerda do time.

Logo atrás de Tamires, a cosplayer coloca Bia Zaneratto como segundo lugar no ranking das jogadoras mais bonitas. De acordo com Kine-chan, a atacante é um "mulherão". Com 29 anos e 1,76 metros de altura, Bia leva o apelido de “Imperatriz” em campo. A comparação do seu estilo de uma atacante canhota com uma finalização forte de perna esquerda lembra Adriano Imperador.

Em terceiro lugar está Debinha e em quarto Ary Borges. Com seus 31 anos, Debinha também é atacante da Seleção, e Ary Borges, foi jogadora destaque na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, marcando três gols contra o Panamá. "Linda também, gente, só mulherão", comentou Kine-chan.

Em último lugar, a cosplayer separou o lugar para Andressa Alves como a quinta jogadora mais bonita da Seleção. Andressa vai disputar o terceiro Mundial de sua carreira pelo Brasil. Kine-chan termina o vídeo do TikTok frisando que esta é sua opinião.

Clique aqui e veja as 5 mais belas da seleção