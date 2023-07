CONTORNO RODOVIÁRIO DE JATAÍ: DNIT REPASSA INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA

Em contato com a Superintendente Estadual do DNIT, Isabela Arantes Veloso Bucker, na manhã desta quarta-feira (26/07), o Governo Municipal de Jataí, recebeu as seguintes informações da gestora do órgão:

Que após a execução de drenos em parte do trecho interditado do Anel Rodoviário, as obras estão em fase final. O canteiro central foi concretado, canaletas estão sendo construídas e a equipe trabalha também na limpeza das pistas onde foram executados os drenos.

Concluindo a limpeza, o DNIT iniciará a aplicação da camada de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) para posterior sinalização de pavimento.

Após o contato telefônico, a Superintendência do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) encaminhou a nota, abaixo, ao Prefeito Municipal:

As obras remanescentes do Contorno de Jataí, em Goiás, estão em fase final. Os serviços que vêm sendo executados contemplam os km 14,7 ao km 23,6, localizados na BR-060/GO, uma das principais rodovias do sudoeste goiano.

No momento, as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já concluíram o canteiro central e trabalham na finalização da recuperação de sarjetas, da limpeza de pista e da sinalização horizontal.

Ainda nesta semana, estão previstos o início da execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

A previsão é que o trânsito no Contorno de Jataí seja liberado na primeira quinzena de agosto.