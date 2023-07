Oportunidades de Emprego – Global Parts

A Global Parts, empresa no ramo de manutenção aeronáutica, está com vagas abertas em Jataí e busca profissionais qualificados para se juntarem à sua equipe. Confira as oportunidades disponíveis:

– Auxiliar de Estoque:

Requisitos: Ensino médio completo, habilitação A/B e conhecimento em informática.

-Auxiliar de SRM:

Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função, prática com leitura e manuais.

Se você se enquadra nos requisitos acima e deseja fazer parte da equipe, envie seu currículo para nosso WhatsApp: 62 99332-7799. Para ficar por dentro de todas as novidades e oportunidades, nos acompanhe também no Instagram: @global.parts