No Brasil, a cor da pele está ligada com a renda e o lugar onde se vive

Escritora paulista compartilha as alegrias e desafios de conviver e criar um filho com altas habilidades e questiona o despreparo das escolas para lidar com crianças identificadas

Leitura Há 2 dias Em Contador de Histórias Vivências de uma mãe com um filho superdotado Escritora paulista compartilha as alegrias e desafios de conviver e criar um filho com altas habilidades e questiona o despreparo das escolas para lidar com crianças identificadas