31 de julho, Dia do Orgasmo

04 respostas sobre orgasmo!

Por Stephanie Seitz (foto)

Muitos já conhecem a origem do Dia do Orgasmo, celebrado em 31 de julho, para motivar as vendas nos sex shops britânicas, também com a meta de desmistificar a sexualidade saudável, crenças e tabus e despertando novos caminhos para se autoconhecer, encontrando mapas preciosos do prazer em pontos sensíveis do corpo e atingindo o clímax de suas experiências sem medo, gozando a vida com toda a força da palavra.

“Sabe-se que há uma literatura bem específica sobre os segredos da sexualidade, nos livros proibidos e considerados sagrados na Ásia, em países como Índia, Tailândia, China que guardam conhecimentos milenares que fazem do corpo um portal para atingir a espiritualidade, através de exercícios respiratórios, posturas de ioga e posições sexuais, ricamente ilustrados e detalhados.

Kama Sutra é um dos mais conhecidos entre eles, escrito por um teólogo hindu, do século 3 e 4”, comenta a sexóloga Stephanie Seitz, CEO da INTT Cosmético, uma das maiores fábrica de produtos e brinquedos íntimos do Brasil e Europa.

Bem, mas enquanto não dominamos as 529 posições sexuais do Kama Sutra, vamos começar pelo principal: o tão falado Orgasmo.

Segundo um projeto da universidade de São Paulo (Prosex), 55,6% das mulheres têm dificuldades de chegar ao orgasmo e mesmo de ficarem excitadas! Muitas têm medo de falar e até fingem sentirem algum prazer, para não serem rotuladas. Além de uma parcela nem saber o que significa a palavra.

O que é orgasmo? Questiona e responda Stephanie.

“O orgasmo é uma experiência máxima de prazer que conecta o corpo e a mente, levando-o a sensações inesgotáveis de ondas elétricas. Quando se consegue sozinho, chama-se de masturbação. Apesar desse ponto de excitação e deleite ser muito rápido, ele causa uma explosão de benefícios para a saúde integral de quem o pratica. Aumenta a imunidade, diminui o estresse, equilibra hormônios e traz bem-estar e sentimentos de felicidade. Bom demais, não é mesmo?”, diz a especialista,

Stephanie explica que o homem, sempre foi mais aberto falar de orgasmo, das primeiras experiências sexuais (muitos incentivados pelos homens mais velhos, pai, tios, por exemplo). Para a mulher, era assunto proibido e a maioria se casava sem ter nenhum guia prático, o que causava muito sofrimento e traumas sem fim, que poderiam ser evitados com ensinamentos e consciência do funcionamento próprio corpo.

Stephanie ressalta que o mundo se transformou e as possibilidades de realização sexual são inúmeras, felizmente! Atualmente há estudos muito comprometidos com a busca de esclarecer os assuntos mais importantes sobre a sexualidade, uma vez que se concluiu que a saúde de um indivíduo depende muito de uma qualidade de vida saudável e a sexualidade faz parte disso! Prova disso, é o seu novo perfil no Instagram: https://www.instagram.com/prazer.ste/

Então, vamos aproveitar este dia do Orgasmo para esclarecer alguns mitos e verdades com essa expert em sexualidade?

Curiosidades sobre o orgasmo feminino

1- Por que as mulheres demoram mais para sentir orgasmo?

Resposta da Stephanie Seitz: A mulher precisa ser estimulada por mais tempo para que os vasos sanguíneos irriguem a região da vulva (cerca de 200 ml de sangue) e ela esteja plena para sentir prazer. Quanto ao homem 10ml já são suficientes para estar prontinho para o seu apogeu!

2- Aquecer os pés facilita o orgasmo?

Resposta da Stephanie Seitz: Pode parecer bobagem, mas a mulher pode alcançar o orgasmo com mais facilidade se estiver com os pés aquecidos. De acordo com estudos da Universidade de Groningen, na Holanda, as chances aumentam em 30%.

3- Para atingir o orgasmo a mulher precisa ser penetrada?

Resposta da Stephanie Seitz: Essa crença já foi bem forte, para garantir o valor do macho alfa, mas a realidade atual mostra que não passa de informação equivocada. Uma pesquisa realizada pela Prazerela afirma que somente 16% das brasileiras gozam assim. É bom saber que a correta estimulação do clitóris, através de toques massagens ou sexo oral é que vai garantir o êxtase. Afinal, o clitóris é a chave poderosa do prazer. Mas é importante sabe que o orgasmo não necessariamente vem apenas do clitóris, pois tem muita gente que chega ao clímax, por exemplo, sem toca na região íntima, com uma massagem em zonas erógenas.

Sem falar que os recursos para atingir um ou múltiplos orgasmos são incontáveis, os sex shops estão aí bombando pelo mundo afora para provar que não há fronteiras para o deleite e o prazer!

4- Ter orgasmos é saudável?

Resposta da Stephanie Seitz: Há algum tempo se considerava a masturbação um grande tabu, pois se considerava que a pessoa poderia ficar doente, desenvolver algum transtorno, mas depois se constatou que é um ato natural do indivíduo e faz parte de sua intimidade. Para o homem o toque no seu órgão genital sempre fez parte de seus hábitos. À mulher foi reservado o recato e a discrição. Nada de pernas pro ar!

Vale ressaltar que a revista Biological Psychology, revelou de um estudo escocês, que a prática do orgasmo traz muitos benefícios ao organismo, pois diminui o cortisol, trazendo alívio e tranquilidade. Viva o orgasmo!

“Aproveite o dia para pensar em como você tem lidado com o prazer! Saber como anda sua comunicação com seu corpo e suas vontades mais secretas, entender quais os recantos mais íntimos que despertam o prazer e sensações mais picantes. E Que tal criar um momento de puro deleite sozinho (a) ou bem acompanhado(a) para explorar essas áreas, despertando loucas vibrações, desafiando seus limites de corpo e mente?”, finaliza Stephanie Seitz, da INTT Cosméticos.

Fonte: