Carta da Avaaz relata a crueldade contra os Tubarões

Instituição pede união contra tortura e matança dos tubarões no litoral brasileiro

10.000 tubarões foram abatidos e mutilados de forma brutal no Brasil para que conglomerados de pesca pudessem vender suas barbatanas. Apesar do papel essencial dos tubarões na proteção dos ecossistemas marinhos, o comércio de barbatanas continua a ser permitido no país. E o banho de sangue não vai parar se não tomarmos uma atitude. Agora, temos uma chance que representa um ponto de virada decisivo! Membros do Congresso brasileiro vão realizar audiências em breve sobre a proibição total do comércio de barbatanas – mas os legisladores precisam agir, não só falar. Vamos promover uma grande mobilização pública e pressionar o Congresso para que, finalmente, proíba por completo o horrendo comércio de barbatanas de tubarão!

Os tubarões habitam nosso planeta há 450 milhões de anos. Atualmente, seu número está diminuindo rapidamente, como resultado da constante exploração da pesca excessiva para gerar lucro. Recentemente, as autoridades brasileiras apreenderam barbatanas de 10.000 dessas majestosas criaturas, muitas delas ameaçadas de extinção.

Uma brecha perturbadora nas leis do Brasil permite que as empresas façam uma fortuna vendendo barbatanas de tubarão. Assim, as frotas de pesca em busca de lucros maciços atraem o máximo de tubarões que podem.

A única maneira de salvar esses animais do massacre é proibir por completo o comércio de barbatanas. E isso pode acontecer! Os Estados Unidos aprovaram essa proibição no ano passado, e foram seguidos pelo Reino Unido neste ano. Agora, o Brasil precisa fazer o mesmo urgentemente. Legisladores brasileiros planejam fazer uma audiência nas próximas semanas - mas para mover o Congresso à ação, precisamos promover uma manifestação global que faça barulho demais para ser ignorada.

Assine esta petição agora e vamos garantir que nosso apelo chegue diretamente aos legisladores brasileiros, alcançando aqueles que têm autoridade para evitar o próximo massacre.

A crueldade da extração das barbatanas é assustadora, mas esse não é o único problema. Os tubarões são extremamente importantes para os ecossistemas oceânicos. Quando as populações de tubarões são reduzidas, os recifes de coral morrem, a vegetação do fundo do mar definha e a biodiversidade diminui.

No entanto, estima-se que mais de 70 milhões de tubarões sejam mortos todos os anos apenas por causa de suas barbatanas. A pesca excessiva colocou mais de um terço das espécies de tubarões na lista de animais ameaçados de extinção.

Recentemente, o principal órgão ambiental do Brasil impediu um grande carregamento de barbatanas de cerca de 10.000 tubarões. Entre as vítimas estavam espécies majestosas, como o tubarão-mako, que literalmente ACABOU de entrar para a lista de espécies ameaçadas de extinção há apenas um mês!

Vamos aproveitar essa ocasião e fazer dela um ponto de virada para pedir ao Brasil que elimine todas as brechas na legislação, proíba por completo o comércio de barbatanas de tubarão e acabe com essa prática horrível de uma vez por todas. Assine a petição agora e compartilhe com todas as pessoas que você conhece – vamos levá-la diretamente ao Congresso:

Os membros da Avaaz sempre se posicionaram em defesa dos direitos dos animais. Ajudamos a salvar abelhas de pesticidas nocivos, a estabelecer grandes reservas marinhas e a proteger elefantes de caçadores de marfim. Compartilhamos o planeta com inúmeras espécies magníficas, mas com frequência elas são mortas cruelmente para que se obtenha lucro. Isso pode mudar, começando com a proibição do comércio de barbatanas. Vamos aproveitar este momento para tornar o Brasil um líder mundial no combate à matança dos tubarões.