Equatorial prorroga inscrições para Escola de Eletricistas em Jataí, Quirinópolis e Niquelândia

Goiânia, 24 de julho de 2023 – A Equatorial Goiás prorrogou para quinta-feira (27) as inscrições para o projeto Escola de Eletricistas nas cidades de Jataí, Quirinópolis e Niquelândia, que visa a formar eletricistas de rede de distribuição de energia elétrica. O curso é gratuito e disponibiliza 75 vagas nas três cidades, com bolsa-auxílio de R$ 680 por mês para cada aluno. As inscrições podem ser feitas no site senaigoias.com.br/escoladeeletricistas.

A iniciativa tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e já formou 400 profissionais nos Estados de Maranhão, Amapá, Pará, Alagoas e Piauí em 2022. No total serão 200 vagas em Goiás, incluindo turmas também em Goiânia, Anápolis e Rio Verde.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser maior de 18 anos, possuir diploma de conclusão do ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B provisória ou definitiva, dentro do prazo de validade, além de disponibilidade para estudar 40 horas semanais.

O curso tem carga horária de 480 horas, além de 112 horas de curso comportamental, considerado um dos principais diferenciais do programa de qualificação profissional da distribuidora.

Alguns dos assuntos abordados em sala de aula incluem raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e estruturação do Projeto de Vida para ampliar a empregabilidade dos participantes.

Durante a duração do curso, em torno de três meses e meio, será ofertada uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 680,00 para auxiliar os alunos na conclusão da formação. As aulas práticas serão realizadas em Centros de Treinamento (CTs) da empresa, que contam com todos os equipamentos e rede elétrica necessária para o curso profissionalizante.

O presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme, destaca o trabalho que a companhia tem desenvolvido no Estado em apenas seis meses de atuação. “Este é um projeto muito importante para a companhia, pois forma mão de obra para a demanda crescente que temos por eletricistas de rede, e salutar para a sociedade, visto que a Equatorial está promovendo capacitação profissional gratuita e de qualidade e, consequentemente, autonomia econômica entre os participantes. Além disso, em um setor majoritariamente masculino, uma turma exclusivamente feminina contribui para a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo”, complementa.

Etapas

Para as turmas de Jataí, Quirinópolis e Niquelândia, a divulgação dos convocados para realização de prova objetiva será no dia 28 de julho. A prova será aplicada no dia 29, às 8h, nos seguintes locais: em Jataí na Unidade de Formação Profissional do Senai; em Quirinópolis no Núcleo de Formação Profissional Senai; e em Niquelândia na Escola Senai. A divulgação dos aprovados será no dia 2 de agosto. Mais informações e edital completo no site: https://senaigoias.com.br/noticia-programa-de-eletricistas.

A Escola de Eletricistas integra a plataforma de Sustentabilidade E+ do Grupo Equatorial, chancelada pelo Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que promove projetos em prol das pessoas e do meio ambiente. As ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 5 (Igualdade de Gênero).