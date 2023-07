Após ex-BBB Eliezer revelar ter ginecomastia,

A condição que atinge Mateus Salles faz com que as mamas masculinas aumentem, podendo ficar maiores que os seios femininos

O ex-BBB Eliezer contou em seu Instagram neste final de semana que tem ginecomastia, uma condição que causa o aumento do tecido mamário masculino. Após a revelação do ex-BBB, o cantor sertanejo, Mateus Salles, contou os motivos pelos quais decidiu se submeter a cirurgia de redução das mamas.

Mateus Salles fez uma cirurgia de ginecomastia e não contou para ninguém. A condição que atinge o ex-BBB e o cantor sertanejo pode fazer com que as mamas masculinas fiquem maiores que os seios femininos, causando problemas emocionais e de autoestima. Apesar do nome não ser tão popular, ela atinge cerca de 40% dos homens.

“Optei porque é uma coisa que me incomodava desde a adolescência. Eu sofri bullying, acredita? Quando surgiu a oportunidade eu fiz”, conta. Vale lembrar que a ginecomastia pode ter origem por disfunção hormonal, uso de medicamentos ou drogas. A região mamária gera um aumento de volume devido ao acúmulo de gordura, desenvolvimento da glândula mamária ou das duas situações.

Mateus ainda acrescenta que as mulheres com quem se envolveu não se preocupavam com essa questão: “Para as mulheres isso nunca foi um problema (risos), o meu era o grau um e não era tão extravagante, mas incomodava muito os meus ‘amigos’”, explica. O curioso é que o cantor aproveitou o mesmo dia para corrigir uma cicatriz gerada devido à cirurgia de apêndice feita em 2017, mas isso não foi o bastante.

Ele também que saiu do hospital com três cirurgias realizadas, pois complementou com uma lipo HD, já que estava um pouco acima do peso. “Fiquei um mês pensando se deveria fazer, mas ouvi o conselho da médica e aceitei. Foram três em um dia só”, conta. Assim como a ginecomastia, Mateus escolheu restringir essa informação apenas para a sua família, mas agora conta que está se sentindo à vontade para falar com outras pessoas, pois tem percebido bons resultados.

Foto: Instagram @matheussallescantor - CO Assessoria

Vaidoso, ele diz que se preocupa com a aparência, mas é enfático ao dizer que não pretende realizar novos procedimentos. “Gosto de me cuidar, andar cheiroso e bem vestido. Acho normal, mas não tenho outros objetivos de cirurgia estética. Em apenas um dia eu já fiz muitas e gastei R$ 50mil. Chega, né?! Tô fora!”, finaliza rindo da situação.