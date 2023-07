Prefeitura realiza manutenção na ponte do córrego Ariranha na JTI 401

A Prefeitura de Jataí tomou medidas emergenciais para garantir a segurança e a fluidez do trânsito na JTI 401 (estrada da engopa) ao realizar uma rápida manutenção na cabeceira da ponte do córrego Ariranha. O problema surgiu devido ao intenso tráfego de veículos que utilizam a estrada para o escoamento da 2ª Safra.

Após tomar conhecimento do buraco na cabeceira da ponte na noite desta quarta-feira, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Rural agiram imediatamente.

A intervenção na ponte do córrego Ariranha foi concluída antes do almoço, permitindo que o tráfego de veículos fosse normalizado, evitando atrasos e transtornos para os motoristas e produtores rurais que dependem da estrada para transportar suas colheitas.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e a manutenção das estradas rurais, garantindo o bem-estar de todos que as utilizam. Ações rápidas e eficazes como essa demonstram a preocupação da administração pública em atender às necessidades da população e manter as vias em boas condições de uso.