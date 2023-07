Jovem é preso por torturar e queimar namorada com óleo quente, diz polícia

Ela ainda sofria diversas agressões e era impedida de falar com familiares.

Por Vinícius Silva, g1 Goiás

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana da capital, suspeito de torturar, perseguir e queimar a namorada com óleo quente. Segundo a Polícia Civil, a vítima é menor de idade e sofria agressões quando se negava a ter relações sexuais com o homem. A prisão aconteceu na quarta-feira (19).

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicione até a última atualização desta reportagem.

A polícia investigou que a adolescente vivia em uma união estável com o namorado, era impedida de falar com seus familiares e de sair de casa sozinha. O homem ainda fazia sessões de tortura e queimava a namorada com objetos quentes, além de agredi-la fisicamente.

Segundo a PC, no sábado (15), o suspeito queimou a vítima com óleo quente e a namorada conseguiu fugir para a casa de parentes. A partir daí, ela começou a receber mensagens e o homem foi até a casa em que ela estava abrigada. A polícia disse que a família da menor resolveu denunciar o que estava acontecendo.

Ainda segundo a PC, uma mulher abrigou o suspeito em casa e também foi presa acusada de favorecimento pessoal. Ela ainda teria mandado mensagens para a vítima, informando de maneira falsa que ele tinha saído da cidade para tentar enganar a polícia.

O homem tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, posse de droga para consumo, injúria, ameaça e posse irregular de arma de fogo. Além de tortura, perseguição, desobediência, desacato e resistência combinados com a Lei Maria da Penha. A PC disse que os crimes contra a namorada aconteciam especialmente, quando ela se negava a ter relações sexuais com ele ou a realizar afazeres domésticos.

