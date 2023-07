Câncer de cólon tem sintoma surpreendente e incomum

O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal, é uma condição grave que se desenvolve no intestino grosso ou no reto.

Cerca de 45.630 novos casos de câncer de cólon foram detectados em 2022, sendo 21.970 homens e 23.660 mulheres, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer – INCA.

Esse tipo de câncer pode ser potencialmente fatal se não for detectado e tratado precocemente. Por isso, é importante conhecer os sinais e buscar o diagnóstico correto para garantir o tratamento adequado.

Embora o câncer de cólon apresente uma série de sintomas, um deles ainda pode ser bastante inusitado.

Arrotos contantes são sinais de alerta

Pode parecer bizarro, mas arrotos frequentes, associados a outros sintomas digestivos, podem ser um sinal de alerta para o câncer de cólon.

Como o arroto é uma reação natural do corpo, muita gente ignora a frequência e o sintoma acaba passando despercebido.

O crescimento do tumor no cólon pode causar obstrução parcial ou completa do trato gastrointestinal, dificultando a passagem de gases através do sistema digestivo. O acúmulo de gás no intestino grosso, então, pode resultar em arrotos constantes, além de outros desconfortos abdominais.

Outros sintomas do câncer de cólon

Além dos arrotos constantes, a doença pode apresentar outros sintomas, como:

Diarreia ou constipação persistentes;

Presença de sangue vermelho ou quase marrom nas evacuações;

Desconforto ou dor persistente na região abdominal;

Emagrecimento sem causa aparente;

Sensação de cansaço constante e falta de energia;

Deficiência de ferro, causada por perda de sangue nas fezes.

Diagnóstico

O diagnóstico precoce é crucial para o tratamento bem-sucedido do câncer. Se você está enfrentando arrotos constantes e outros sintomas persistentes relacionados ao sistema digestivo, é essencial buscar atendimento imediatamente.

O médico pode recomendar uma série de exames para diagnosticar o câncer de cólon, incluindo colonoscopia, exames de imagem e de sangue, além de biópsia.