Adolescente morre após acidente entre moto e um ônibus aqui em Jataí

Uma adolescente de 17 anos morreu na noite de quarta-feira (19/07/2023), vítima de um acidente entre uma moto e um ônibus.

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no cruzamento da rua José de Carvalho, esquina com Alameda Flamboyant no setor Epaminondas. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar encontraram o local desfeito e a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Estadual em estado gravíssimo. Por esse motivo a equipe não conseguiu colher maiores informações a respeito da dinâmica do acidente.

Infelizmente por volta das 23h10 a vítima Michelle Lopes Mendonça de 17 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com informações de amigas, a jovem havia saído da serralheria da família com destino a casa de uma amiga e durante o caminho acabou se envolvendo no acidente que evoluiu para o óbito. O corpo de Michelle está sendo velado na funerária Pax Santa Fé, situada na rua Padre Feijó, no setor Aeroporto, seu sepultamento está previsto para às 10h00 da manhã desta Quinta-feira.

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS