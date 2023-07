Cidade em Goiás divulga concurso com mais de 2 mil vagas com salários de mais de R$ 4 mil

São 356 vagas de convocação imediata e 1.936 para formar o cadastro de reserva.

Por Gustavo Cruz

A Prefeitura de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, abriu inscrições para um concurso com mais de duas mil vagas com salários de mais de R$ 4 mil. Mais de 40 cargos foram disponibilizados para a concorrência, desde médicos a profissionais de educação física.

Os interessados podem se inscrever no site da banca responsável pelo concurso. As inscrições acontecem entre os dias 24 de agosto e 24 de setembro. A taxa de inscrição tem valor de R$ 90 para nível técnico, e R$150 para os cargos de nível superior.

São 356 vagas de convocação imediata e 1.936 para formar o cadastro de reserva, que devem ser preenchidas de acordo com as necessidades durante a validade do concurso. De acordo com o edital, 5% das vagas foram reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Fonte: G1 Goiás