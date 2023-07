Incentivando a prática esportiva prefeitura transforma terreno baldio em campo de futebol

A Prefeitura de Jataí tem como prioridade o incentivo ao esporte, visando o bem-estar e a saúde da população. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Esporte inaugurou na última sexta-feira (14/07) mais um campo de futebol.

Anteriormente sem finalidade, o terreno localizado na Sede da Secretaria de Esporte passou por uma transformação completa. Após a aquisição da antiga área do JAC em 2021, que hoje abriga a Secretaria de Esportes, o espaço foi totalmente revitalizado e se tornou um campo de futebol com grama esmeralda.

Agora Jataí conta com dez campos de futebol e um ginásio de esportes, sendo três campos localizados na Secretaria de Esportes, ampliando as opções para a prática esportiva e consolidando o projeto Atleta na Escola.

A inauguração do campo de futebol foi marcada por um momento especial, com um jogo entre os alunos do projeto Atleta na Escola. Esse projeto, que atualmente possui mais de 900 integrantes, com idades de 06 a 17 anos, tem como objetivo principal promover a prática esportiva e combater a evasão escolar. Para participar, os jovens precisam estar matriculados na escola, ter presença regular e obter boas notas, buscando um equilíbrio entre o desempenho nos gramados e nas salas de aula.