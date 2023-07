Karolla: De Beijo Grego em Ex-BBB à Sucesso na Privacy

"O beijo grego, em particular, é apenas uma das muitas práticas que devem ser normalizadas. Não há vergonha em explorar e desfrutar do nosso prazer", afirmou a criadora de conteúdo

São Paulo, julho de 2023 - A modelo de conteúdo adulto, Karolla, ganhou os holofotes há pouco mais de um ano, após um incidente envolvendo a prática do beijo grego com o ex-BBB Wagner Santiago, seu namorado. Em vez de deixar o ocorrido atrapalhar sua trajetória, Karolla transformou-o em uma ferramenta impulsionadora para a plataforma Privacy, visando quebrar tabus e expandir sua influência no setor de conteúdo adulto.

Com uma abordagem aberta e autêntica em relação à sexualidade, Karolla criou uma presença forte na plataforma mais utilizada da América Latina para a monetização de conteúdo. A criadora que também tem outras redes, acumula mais de 78.000 assinantes ativos e mais de 57 milhões de visualizações no xVideos.

Transformando a adversidade em sucesso, e hoje é uma das principais vozes na indústria de conteúdo adulto. Ela aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da liberdade sexual e a quebra de tabus, transformando uma experiência difícil em um marco de empoderamento e abertura na sua carreira.

Falando sobre sua experiência, Karolla afirma: "Acredito que a sexualidade é uma parte importante de nossa identidade e não deve ser reprimida por tabus e preconceitos. O beijo grego, em particular, é apenas uma das muitas práticas que devem ser normalizadas. Não há vergonha em explorar e desfrutar do nosso prazer."

Karolla encara o futuro com entusiasmo e determinação. "Estou muito animada com o que o futuro reserva", diz ela. "Planejo continuar expandindo minha presença na indústria de conteúdo adulto e explorando novas maneiras de desafiar tabus”. Para conhecer mais sobre o trabalho de Karolla, acesse seu perfil gratuito na Privacy: eukarollafree.