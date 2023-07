Varicela - A doença que pode ser grave

A transmissão se dá por contato direto com lesões, tosse, saliva e objetos contaminados.

Por Mauricio Marcondes Ribas

Professor de Pediatria da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) e chefe do serviço de Pediatria do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM).

O quadro clínico é variável e pode incluir: febre, mal-estar, dores no corpo e aparecimento de lesões disseminadas na pele, conhecidas como “lesão em céu estrelado, com estrelas de várias grandezas”, porque apresenta simultaneamente lesões de pele diferentes, como máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas, muito pruriginosas.

O diagnóstico é clínico. O tratamento é feito com sintomáticos, anti-histamínicos e antitérmicos convencionais, exceto o ácido acetilsalicílico. A prevenção se dá por meio de vacina realizada em duas doses: a primeira aos 15 meses de idade – junto com a vacina do sarampo, caxumba e rubéola – e a segunda dose aos quatro anos de idade.

A varicela pode complicar com lesões importantes de pele, pneumonia e encefalite, que podem ser ameaçadoras à vida, principalmente em pacientes com sistema imunológico comprometido.

O autor

Mauricio Marcondes Ribas (foto) é Professor de Pediatria da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) e chefe do serviço de Pediatria do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM).

