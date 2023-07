Concurso Serpro: consulta aos locais de provas inicia 14 de julho

Apartir desta sexta-feira, dia 14, os candidatos inscritos no concurso público do Serpro já poderão consultar os locais de aplicação das provas objetivas. A consulta estará disponível no site do Cebraspe. Lembrando que será permitido fazer a prova somente no local designado na consulta.

Continua após a publicidade

O concurso tem como objetivo preencher vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Analista - Especialização: Tecnologia. As provas objetivas terão duração de 3 horas e 30 minutos e serão realizadas no dia 23 de julho de 2023, às 14h, horário oficial de Brasília/DF.

No dia da prova, os candidatos devem comparecer ao local designado com, no mínimo, uma hora de antecedência em relação ao horário de início da avaliação. É essencial que estejam portando os seguintes itens: caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Óculos escuros e acessórios não serão permitidos

Continua após a publicidade

A organização do concurso alerta que serão eliminados os candidatos que forem flagrados portando dispositivos eletrônicos, como wearables, calculadoras, agendas eletrônicas, celulares, smartphones, tablets, iPods®, gravadores, pen drives, MP3 players, relógios de qualquer tipo, alarmes, chaves com alarme ou qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido, transmissores, gravadores ou receptores de dados, imagens, vídeos ou mensagens.

Além disso, não será permitido o uso de óculos escuros, protetores auriculares, lápis, lapiseiras/grafites, marca-textos ou borrachas, bem como acessórios de chapelaria, como chapéus, bonés ou gorros. Recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas, etc) também estão proibidos.

Para evitar transtornos, o Cebraspe, responsável pela aplicação do concurso, recomenda que no dia da prova os candidatos não levem nenhum dos objetos citados. Para saber mais, acesse a página de acompanhamento do concurso no site do Cebraspe e confira os editais.

Oportunidade

O concurso público do Serpro representa uma oportunidade única para profissionais da área de tecnologia ingressarem em uma instituição reconhecida nacionalmente. Desejamos sucesso a todos os candidatos e que tenham um bom desempenho nas provas!