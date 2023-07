Obras do Mercado Municipal avançam

Localizado no centro da cidade, o prédio está passando por uma ampla revitalização e adaptação. Com o Mercado Municipal, a população de Jataí e região terá um espaço para adquirir produtos da roça de qualidade, produzidos por agricultores locais.

O mercado contará com espaço para a venda de diversos itens, incluindo ovos, queijos, mel, frango caipira, frutas, verduras e artesanato.

A construção do Mercado Municipal tem como objetivo fomentar a economia local, valorizando a produção da região e proporcionando à população uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade, e ser mais uma opção de turismo e lazer.

Com a revitalização do antigo prédio da SMT, espera-se também contribuir para a renovação do centro da cidade.