Soja brasileira: mais produtividade, mais sustentabilidade

Por Décio Luiz Gazzoni

Inúmeras iniciativas têm sido tomadas tanto pelo Governo do Brasil, quanto por agentes privados e organizações não governamentais, para tornar o agronegócio brasileiro sempre mais sustentável. Uma dessas ONGs é o Conselho Estratégico Soja Brasil (CESB), cuja missão é contribuir de forma referencial para o crescimento da produtividade média da cultura da soja no Brasil, de forma sustentável.

Para tanto, o CESB utiliza diversas ferramentas para divulgar as boas práticas que aproximem as lavouras comerciais do potencial produtivo da soja, no Brasil. O Desafio Nacional de Máxima Produtividade, realizado anualmente nos últimos 15 anos pelo CESB, é uma das ferramentas, e congrega sojicultores que buscam alta produtividade, com sustentabilidade e rentabilidade.

No dia 29 de junho foi realizada mais uma edição do Desafio do CESB, que contou com 6.500 participantes. Para participar do Desafio, o produtor necessita demonstrar que atende, integralmente, as legislações sociais e ambientais brasileiras. Estando conforme, ele concorda em informar os detalhes de seu sistema de produção, com todas as tecnologias e insumos utilizados. E, caso haja estimativa de produtividade superior a 5.400 kg/ha, uma auditoria independente coleta todos os dados e informações referentes à produção de soja da área do produtor, inscrita para o Desafio.

Altas produtividades

Para os efeitos do Desafio, os produtores são alocados de acordo com a região na qual se localiza sua propriedade (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul), além de uma categoria especial que é a soja, conduzida em sistema de irrigação.

A produtividade média de soja no Brasil, na última safra, foi de 3.537 kg/ha. Na presente edição do Desafio, o campeão de produtividade da região Norte foi o produtor João Antônio Gorgen, do estado de Tocantins, que produziu 6.516 kg/ha, na área amostrada, tendo sido de 5.100 na totalidade de sua lavoura. Sua rentabilidade foi de R$1,56 por real investido.

Na região Nordeste, em outra propriedade, o mesmo produtor Gorgen, obteve 7.182 kg/ha na área amostrada, tendo sido de 5.700 nos 2.900 ha de sua fazenda. A rentabilidade obtida foi de R$3,02 para cada R$1,00 investido.

Na região Centro Oeste, o produtor Caetano Polato atingiu 6.360 kg/ha, enquanto o produtor localizado na região Sul, Moacir Griss, obteve 7.970kg/ha. Na lavoura irrigada, a produtividade atingida foi de 6.705 kg/ha

O recorde nacional foi alcançado pelo produtor João Lincoln Veiga, do estado de Minas Gerais (região Sudeste), com a marca de 8.068 kg/ha, o que gerou uma rentabilidade de R$2,21 para real investido na propriedade. Todos os produtores demonstraram ganhos ambientais importantes, sendo que, no caso do Sr. Veiga houve uma redução nas emissões de dióxido de carbono equivalente (61%), no uso de recursos hídricos (65%), redução de consumo de recursos minerais (73%) e no uso da terra (36%), comparativamente aos mesmos parâmetros de um produtor médio, da mesma região.

A média de produtividade dos campeões foi de 7.501 kg/ha, o que significa um acréscimo de 112% sobre a produtividade média nacional. Esse número demonstra o grande potencial produtivo da soja brasileira, aliada a uma alta rentabilidade, e com ganhos de sustentabilidade, considerando parâmetros universalmente aceitos. Especificamente pode-se afirmar que, com a produtividade atingida pelos campeões, a demanda de área seria 55% menor do que a área atualmente utilizada.

Com isso, está ficando cada vez mais claro que, para os produtores brasileiros, não é suficiente produzir, é necessário fazê-lo com sustentabilidade. Para tanto, continuarão perseguindo novos tetos de produtividade, sempre atentos à rentabilidade e à sustentabilidade.

O autor

Décio Luiz Gazzoni (foto), engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja, membro do CESB e do Conselho Científico Agro Sustentável

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, por sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. Não podemos deixar de lembrar que a evolução da civilização só foi possível devido à agricultura. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa, assim como a larga experiência dos agricultores, seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: http://agriculturasustentavel.org.br/. Acompanhe também o CCAS nas redes sociais:

