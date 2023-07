Chapadão do Céu terá investimentos de 280 milhões de Reais em uma nova indústria

Prevista para ser instalada em Chapadão do Céu (GO), a nova fábrica terá capacidade de produzir 30 mil sacos de 50kg de açúcar VHP por dia (equivalente a 1500 toneladas), totalizando 330 mil toneladas por safra. / Foto: Divulgação digital

CerradinhoBio aprova investimento de mais de R$ 280 milhões para a construção de sua primeira fábrica de açúcar

A CerradinhoBio, empresa do setor sucroenergético que produz etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho, investirá R$ 289 milhões em uma fábrica de açúcar, negócio inédito para a Companhia. A unidade diversifica o leque de produtos oferecidos pela empresa, atualmente dedicada exclusivamente aos biocombustíveis.

Prevista para ser instalada em Chapadão do Céu (GO), a nova fábrica terá capacidade de produzir 30 mil sacos de 50kg de açúcar VHP por dia (equivalente a 1500 toneladas), totalizando 330 mil toneladas por safra. Atualmente, a CerradinhoBio possui 100% do seu mix da moagem de cana voltado para a produção de etanol. Este poderá chegar em até 42% de mix para açúcar VHP.

“É com alegria que anunciamos a construção da fábrica de açúcar VHP. Com a diversificação de nossos produtos, buscamos alcançar todo o potencial da CerradinhoBio, sempre tendo como norte a qualidade e a sustentabilidade de nossa produção e processos. A ampliação do nosso leque de produtos e a expectativa positiva do preço do açúcar no mercado, foram decisivos para viabilizar esta decisão”, comemora o diretor-presidente, Paulo Motta.

A aprovação do investimento para a construção da unidade foi feita na reunião do Conselho de Administração da CerradinhoBio, na última sexta-feira, 7 de julho. A expectativa é que a nova fábrica inicie suas operações na primeira metade da safra 2024/25.

Confira a íntegra o comunicado da CerradinhoBio ao mercado

FATO RELEVANTE

A Cerradinho Bioenergia S.A. (“Companhia”), em cumprimento a Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, conforme ata disponibilizada nos websites da CVM e da Companhia, aprovou investimento de R$289 milhões para a implantação de uma fábrica de açúcar VHP na Cerradinho Bioenergia, em Chapadão do Céu.

A nova fábrica terá capacidade de produzir 30.000 sacos de 50kg de açúcar VHP, por dia (equivalente a 1500 toneladas), totalizando 330 mil toneladas por safra. Com esse investimento, a Cerradinho Bioenergia, que hoje possui 100% do seu mix da moagem de cana voltado para a produção de etanol, poderá chegar em até 42% de mix para açúcar VHP. A expectativa é que a nova fábrica inicie suas operações na primeira metade da safra 2024/25.

Chapadão do Céu, 7 de julho de 2023.

Gustavo de Marchi Galvão Oliveira, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre o Grupo Cerradinho

O Grupo Cerradinho é composto por empresas nos seguimentos sucroenergético, propriedades agrícolas, logística, postos de combustíveis e empreendimentos imobiliários. A CerradinhoBio, CerradinhoTerra, CerradinhoLog e a W7 Energia atuam na produção e distribuição de biocombustíveis e energia. O Grupo inclui ainda, a Viiv e a Geração Futura, de empreendimentos imobiliários, e a rede de postos de combustíveis 4-Centão. O controle acionário é da Cerradinho Participações S.A., holding de investimentos da família Sanches Fernandes, uma empresa de capital fechado que adota sistema de governança corporativa moderno para gerir os negócios em consonância com as melhores práticas existentes no mercado.

Sobre a CerradinhoBio

Empresa do Grupo Cerradinho, de capital aberto, cem por cento nacional, atua no setor de biocombustíveis e bioeletricidade. Possui o maior complexo industrial de bioenergia da América Latina, com a capacidade de moagem de 6,1 milhões de toneladas de cana por ano. Gera 3.800 empregos entre diretos e indiretos. A Companhia detém uma logística eficiente, o que possibilita custos compatíveis para o escoamento de sua produção de etanol para a região de Paulínia. A Cerradinho conta com experiência de mais de quatro décadas no setor sucroenergético.