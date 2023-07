Meu filho não gosta de ler, e agora?

A leitura é uma prática que, com certeza, só traz diversos benefícios aos leitores em todas as idades e, quando é um hábito estimulado desde a primeira infância, os resultados podem ser ainda melhores e maiores. Por meio dela, as crianças desenvolvem habilidades como concentração, memória, raciocínio e compreensão e ampliam a capacidade criativa.

Entre as conquistas da leitura, convém também lembrar que ela permite que a criança e o adolescente compreendam mais facilmente suas emoções, pois contribui com o desenvolvimento da linguagem oral, faz com que ela fique imersa na história e crie uma conexão com o livro que está lendo.

A literatura é algo muito importante e essencial para o desenvolvimento e aprendizado na vida da criança, sendo inclusive uma ferramenta muito utilizada durante o processo terapêutico infantil. A leitura está presente durante as sessões de terapia, exercendo o papel de trazer à tona um tema, uma reflexão ou um aprendizado específico.

Existem leituras que exploram as emoções, outras que falam sobre questões sociais e algumas que exemplificam problemas ou ensinamentos relacionados ao comportamento. Há também narrativas que explicam, de maneira didática, o que é terapia e como funciona, como por exemplo, os livros "Por que vou à terapia?" (de Marina Caminha e Luciana Tisser) e "O monstro do problema" (de Moura). Essas duas obras ensinam às crianças, de forma lúdica, como funciona a psicoterapia infantil, porquê precisamos ir à terapia e qual o papel da psicóloga.

A maneira de apreciar livros também é importante. Apostar mais em livros físicos do que digitais pode fazer muita diferença no desenvolvimento de uma criança, pois os livros físicos possibilitam a estimulação do tato e de sentir o cheiro, tendo a percepção relacionada a vários sentidos através das páginas e da capa. Além disso, a visualização também é preferível sem as telas, pois elas podem influenciar em dores e desconfortos como vista cansada, desconforto com a luminosidade da tela e dores de cabeça após a leitura.

No meu consultório, estimulo que as crianças desenvolvam o hábito da leitura e, para isso, recorro a materiais lúdicos. Leio com as crianças e também indico livros interessantes que os pais podem colocar no dia a dia dos seus filhos. A leitura infantil pode ser incentivada em casa também, no ambiente familiar, através de algumas atitudes simples.

Você, pai, mãe ou familiar que está lendo este artigo, te faço um convite: estimule o contato das suas crianças com os livros. Criar um cantinho da leitura pode ser uma maneira simples de envolvê-los. Se você mora em condomínios em que há mais crianças, estimule a contação de histórias em grupo e a troca de livros com coleguinhas. As bibliotecas públicas costumam ter eventos para incentivar o hábito de ler também. Leia sempre e seja um exemplo para a criança, buscando conversar sobre o que você aprendeu com cada livro.

É importante incentivar o prazer de ler, mas lembre-se sempre de respeitar os interesses dos pequenos. O momento de apreciar a leitura precisa ser agradável e divertido. Aproveite também essas situações para explorar as emoções e conversar sobre os mais variados assuntos do cotidiano. Inspirar os filhos a buscar o conhecimento e mergulhar no universo da leitura também pode facilitar a que tomem gosto pelos estudos. Pense nisso.

Sobre Helen Mavichian (foto)

Helen Mavichian é psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes e Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É graduada em Psicologia, com especialização em Psicopedagogia. Pesquisadora do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui experiência na área de Psicologia, com ênfase em neuropsicologia e avaliação de leitura e escrita. Mais informações em https://helenpsicologa.com.br/