Se Você Escova os Dentes no Banho fique atento!

Escovar os dentes no chuveiro pode afetar negativamente a eficácia da escova. Se você estiver tomando um banho com água quente, a temperatura elevada pode amolecer as cerdas da escova.

Escovar os dentes enquanto toma banho pode parecer uma maneira conveniente de economizar tempo, mas você sabia que deve ficar atento para essa prática ?

Escovar os dentes no chuveiro pode afetar negativamente a eficácia da escova. Se você estiver tomando um banho com água quente, a temperatura elevada pode amolecer as cerdas da escova, tornando-a menos eficaz para a próxima limpeza dos dentes. O ato de escovar com cerdas amolecidas não alcançará a limpeza adequada e pode deixar resíduos de alimentos e placa bacteriana nos dentes.

Outro alerta importante é onde você guarda a escova após o uso. O chuveiro abafado, sem circulação de ar, próximo de outros produtos de higiene, sem a correta secagem das cerdas da escova pode auxiliar na proliferação e aumento de bactérias, sendo prejudicial para a saúde.

Além disso, a Dra. Bruna Conde ressalta que é fundamental utilizar uma escova de dentes adequada e substituí-la regularmente. Escovas com cerdas macias e de tamanho adequado são as mais recomendadas, pois oferecem uma limpeza suave, mas eficiente, sem causar danos às gengivas e ao esmalte dos dentes.

Dicas simples para melhorar ainda mais a qualidade da escovação dos seus dentes:

1. Escolha uma escova de dentes adequada: Opte por uma escova de cerdas macias, que seja confortável e segura para uso diário. Escovas com cabeças pequenas e cerdas de nylon são ideais para alcançar todas as áreas da boca.

2. Utilize a técnica correta: É necessário escovar a parte da frente, em cima e por dentro dos dentes.

3. Não exerça muita pressão: Evite escovar os dentes com força excessiva, pois isso pode danificar o esmalte dental e causar sensibilidade. Escove com suavidade, realizando movimentos delicados para remover a placa bacteriana e resíduos de alimentos.

4. Dedique tempo suficiente à escovação: Escove os dentes dividindo o tempo igualmente entre os quadrantes da boca. Uma escovação adequada e completa é essencial para uma limpeza eficaz.

5. Use fio dental diariamente: A escovação sozinha não é suficiente para remover toda a placa bacteriana e resíduos entre os dentes. Utilize o fio dental diariamente para limpar essas áreas de difícil acesso, prevenindo cáries e doenças gengivais.

6. Enxágue bem a boca: Após a escovação, enxágue bem a boca com água para remover os resíduos de pasta de dente e placa bacteriana solta. Isso ajuda a manter uma sensação de frescor e limpeza.

7. Substitua sua escova regularmente: As escovas de dentes desgastam-se com o tempo e acumulam bactérias. Substitua sua escova a cada três a quatro meses, ou quando as cerdas estiverem desgastadas ou deformadas. Uma escova de dentes em boas condições é essencial para uma limpeza eficaz.

8. Escove a língua: Higiene bucal completa inclui higiene da lingua também. Na língua tem depósito de alimentos que podem ser compartilhados com os dentes.

É importante lembrar que a saúde bucal desempenha um papel fundamental na saúde geral do organismo. Doenças periodontais, como a periodontite, estão associadas a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Portanto, reservar um tempo adequado e dedicado à higiene bucal é um investimento valioso para a sua saúde a longo prazo.

“Escovar os dentes com atenção e cuidado é essencial para manter um sorriso saudável e prevenir problemas bucais no futuro. Não se esqueça de visitar regularmente o seu dentista e seguir suas recomendações para manter uma boa higiene bucal. Sua saúde e bem-estar são valiosos, e investir em uma rotina adequada de cuidados bucais trará benefícios à sua saúde bucal.” Finaliza a Dra. Bruna Conde.