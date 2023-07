Confina Brasil 2023 visita Rio Verde (GO) no dia 10 de julho

A expedição é promovida pela Scot Consultoria que realiza o mapeamento dos sistemas intensivos e semi-intensivos de produção de bovinos de corte em todo território nacional.

Continua após a publicidade

A equipe da Scot Consultoria, composta pela zootecnista e Me., Jayne Costa, e o médico-veterinário, Diego Rossin, visitam fazendas em Goiás.

Nas visitas, os profissionais da Scot Consultoria buscam identificar as principais práticas de produção desses confinamentos, compreendendo a estratégia organizacional de cada um deles, destaques e principais desafios. O foco da pesquisa-expedicionária é avaliar, principalmente, características ligadas à gestão, manejo, sanidade, nutrição, sustentabilidade e tecnologia.

“Será uma grande oportunidade de conhecermos as particularidades de cada propriedade na produção, o que nos ajuda a expandir o conceito de eficiência dentro de diferentes perfis. A partir disso, reuniremos as informações em um material bem valioso: o benchmarking. Com ele, compartilharemos, com todos os profissionais envolvidos, informações que têm o objetivo de colaborar com o desenvolvimento econômico da atividade”, diz Jayne Costa, analista de mercado da Scot Consultoria.

Continua após a publicidade

A primeira equipe já está na estrada, visitando propriedades em São Paulo e Paraná, de 5 a 23 de junho. Na sequência, em 26 de junho, a segunda equipe segue para Minas Gerais, encerrando a primeira rota em Goiás, em 14 de julho.

Outras três rotas acontecerão ao longo deste ano, acompanhe o Confina Brasil pelo site www.confinabrasil.com e pelo instagram @confinabrasil para não perder nenhum detalhe da expedição!

Em 2023, o Confina Brasil tem apoio de grandes empresas e instituições do agronegócio.

São patrocinadores "Ouro":

Casale

Elanco

FS Bioenergia

Nutron

No patrocínio "Prata", o apoio é da Associação Brasileira de Angus.

Na categoria montadora, a expedição conta com a parceria da Mitsubishi.

São parceiros institucionais: Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Agricultura Digital e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).