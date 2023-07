Com reforma tributária, Ibovespa opera em alta;

*Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank

Desde o início do ano, o Ibovespa saltou quase 12% e a expectativa é que a tendência de alta esteja apenas começando.Há vários motivos para acreditar nisso. O arcabouço fiscal está avançando, as incertezas políticas em relação ao governo Lula diminuíram e a inflação está dando trégua, abrindo espaço para uma queda da Selic em breve.

A verdade é que já dá pra pensar na bolsa a 150 mil pontos. Faz um tempo que a gente está falando que a bolsa brasileira está barata, agora ela está andando com o fechamento da curva de juros.

Isso pode impulsionar a bolsa para 130 mil pontos em um primeiro momento e, caso continuemos nesse cenário, é possível alcançar os 150 mil pontos até o fim do ano.

Os investidores podem deixar de olhar apenas para a renda fixa e voltar a atenção para as ações, em troca da possibilidade de lucros maiores. Portanto, a equipe de análise acredita que o cenário está bem favorável para quem quer buscar ganhar dinheiro com a bolsa daqui para frente.

Mas, embora o contexto seja promissor, há outras variantes que devem impactar a volatilidade do mercado financeiro..

A Reforma Tributária deve ajudar no crescimento econômico em médio prazo. Contudo, é preciso avaliar como o setor de serviços, que tem grande peso no PIB, será efetivamente impactado na prática, assim como o agronegócio, que inicialmente foi contra a proposta.

Dólar

Os mercados globais estão operando no risk off (fuga do risco) após novos dados da economia norte-americana trazerem a percepção de que o Federal Reserve poderá ser ainda mais rígido na política monetária para conter a inflação. Na última ata da reunião de política monetária dos EUA, a maioria dos membros concordaram que devem subir ainda mais os juros para tentar conter a inflação.

Além disso, a agenda política brasileira está tumultuada pelos embates de interesses diversos do governo e dos outros partidos e segue trazendo cautela para o câmbio. As notícias de que as votações do novo arcabouço fiscal e do projeto sobre julgamentos do Carf poderão ficar para agosto, após o recesso parlamentar, trouxeram desconforto para os negócios. Tanto o arcabouço quanto o projeto do Carf são considerados pelo governo fundamentais para o equilíbrio fiscal.

Olhando para o segundo semestre, acredito que o cenário será ainda mais favorável. Sustenta sua crença na valorização da bolsa, com a expectativa de alcançar a marca de 130.000 pontos. Além disso, prevejo uma queda ainda maior no valor do dólar, estimando que possa chegar a 4,50 reais e, posteriormente, a 4,35 reais.

Embora o corte da taxa de juros seja uma possibilidade no futuro próximo, a taxa de juros ainda é relativamente alta, o que torna o país interessante para investidores estrangeiros. Ressalto que essa conjuntura favorece a entrada de capital externo e impulsiona o mercado financeiro brasileiro.

Com uma visão otimista, minhas perspectivas são promissoras para os próximos dias do ano, estimulando os investidores a acompanharem de perto as tendências e movimentações do mercado financeiro.

Luiz Felipe Bazzo (foto) é CEO do transferbank, uma das 15 maiores corretoras de câmbio do Brasil. O executivo também já trabalhou em multinacionais como Volvo Group e BHS. Além disso, criou startups de diferentes iniciativas e mercados tendo atuado no Founder Institute, incubadora de empresas americanas com sede no Vale do Silício. O executivo morou e estudou na Noruega e México e formou-se em administração de empresas pela FAE Centro Universitário, de Curitiba (PR), e pós-graduado em finanças empresariais pela Universidade Positivo.