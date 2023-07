Avenida Joaquim Cândido ainda em obras

Equipes de recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) prosseguem com as obras de recuperação da Avenida Joaquim Cândido, uma das vias mais movimentadas de Jataí. Recentemente, foi concluída a revitalização do trecho que se estende até o Corpo de Bombeiros. Agora, as equipes estão concentradas no sentido contrário, desde a Rua Salgado Filho até a Rua Capitão Serafim de Barros.

Continua após a publicidade

Orienta-se a buscar outras alternativas

Para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, é importante ressaltar que o trânsito permanecerá interditado em alguns pontos enquanto os trabalhos estiverem em andamento. A Prefeitura solicita a compreensão e colaboração de todos.