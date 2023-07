Trecho da BR 060 entre Rio Verde e Acreúna será recuperado

Orçamento de 1 bilhão de Reais permite conclusão de obras e início de novos investimentos em Goiás

Montante duas vezes maior que o aportado em 2022 será destinado a obras para fortalecer o escoamento da safra, como as das BR-364/GO e BR-070/GO, entregues nesta terça-feira (4)

Graças ao reforço orçamentário destinado pelo Governo Federal para a retomada de obras em infraestrutura, o Ministério dos Transportes tem aplicado mais recursos para construção, manutenção e ampliação da malha viária em todo Brasil. Em Goiás, importante corredor logístico para o agronegócio brasileiro, o orçamento dobrou em comparação ao ano anterior: serão destinados R$ 1 bilhão para intervenções nas rodovias federais.

Com esse valor, foi possível entregar 88 quilômetros de rodovias revitalizadas, além de garantir a assinatura de duas novas ordens de serviço que vão promover melhorias em estradas federais que cortam importantes municípios. A solenidade de entrega e assinatura pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, ocorreu nesta terça-feira (4), em Brasília. Também participaram da solenidade o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, deputados da bancada federal do estado no Congresso Nacional e prefeitos dos municípios atendidos.

“Diferentemente do passado, hoje nós temos recursos para executar obras durante todo o ano. Com aprovação do arcabouço fiscal, teremos capacidade de investir ainda mais nas rodovias brasileiras, para ajudar a fortalecer o agronegócio e a economia, pelo desenvolvimento do nosso país", destacou Renan Filho.

Uma das entregas foi a da revitalização de 60 quilômetros da BR-364/GO. Principal ligação entre Goiás e Mato Grosso, a rodovia recebeu investimentos de cerca de R$ 55 milhões em obras que vão melhorar as condições de trafegabilidade e potencializar o escoamento de milho e soja na região.

Os serviços incluem fresagem, recomposição com concreto asfáltico, microrrevestimento e sinalização horizontal em dois trechos: 32 quilômetros entre as cidades de Jataí e Mineiros, entre os quilômetros 263 e 268 e 274 ao 301. Os outros 28 quilômetros de serviços foram realizados entre Mineiros e Santa Rita do Araguaia, do quilômetro 359,5 ao 387,5.

Recapeamento

A BR-070/GO, um dos principais eixos de ligação do Centro-Oeste para as demais regiões brasileiras, também passou por intervenções. A rodovia, entre os municípios de Itaberaí e Itaguari, teve 28 quilômetros de pista recapeada. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluíram os trabalhos nos trechos entre os quilômetros 162,5 e 190,8. Foram investidos R$ 3,6 milhões na rodovia.

Conhecida por interligar cidades onde há predominância do agronegócio, a BR-070/GO começa em Brasília e passa por Goiás e finaliza em Cáceres, no Mato Grosso, cidade fronteiriça com a Bolívia. Pela rodovia, são transportados grandes volumes de laranja, soja e tomate, do Centro-Oeste para todo Brasil.

Mais investimentos

Assinatura de ordens de serviço garantem obras nas BRs 060 e 080/GO - Foto: Vosmar Rosa/MT

Na BR-060/GO, foi aprovado a ordem de serviço para recuperação de 88 quilômetros da rodovia. As intervenções serão feitas entre Acreúna e Rio Verde. Na BR-080/GO, foi aprovado a elaboração dos estudos básicos para obras de pavimentação em 28 quilômetros da rodovia. Os trabalhos fazem parte do lote 2 e vão beneficiar oito municípios goianos importantes para a integração nacional, já que permitem o acesso às regiões Norte e Nordeste do país. Juntas, as iniciativas somam R$ 91,6 milhões em investimentos federais.