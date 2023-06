Professores são homenageados com moções de aplausos

A Câmara Municipal de Jataí realizou no último dia 29, no plenário João Justino de Oliveira, uma sessão solene para a entrega de moções de aplausos à professora doutora Ana Paula Freitas Vilela Boaventura, da Universidade Federal de Jataí (UFJ), e ao professor mestre Sandorlei Aparecido da Silva, gestor da Escola Municipal Maria Zaiden.

O empenho de ambos foi fundamental para a implantação, naquela unidade de ensino localizada na zona rural de Jataí, da Escola de Games Ciência da Computação. As duas moções foram apresentadas pelo presidente da Câmara, Abimael Silva, e aprovadas por unanimidade.

Ana Paula Freitas Vilela Boaventura é coordenadora do projeto de extensão Escola de Games. Ela foi finalista no prêmio Selo de Inovação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) de 2022. Ana Paula tem graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás (2003), mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (2009) e doutorado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (2014).

Atualmente é professora associada da UFJ e coordenadora do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ensino de Computação (Gepec), grupo cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. “A professora Ana se constitui como uma mulher forte, determinada, aguerrida, competente e muito dedicada ao seu trabalho profissional”, afirmou o vereador Abimael Silva. “Na área da educação implanta esperança no coração de jovens, semeando saber em suas mentes, e instiga a vontade do conhecimento”.

A Escola de Games, coordenada por Ana Paula, é vinculada ao curso de bacharelado em ciências da computação da Universidade Federal de Jataí e está em atividade desde 2017, tendo como objetivo despertar a vocação profissional de jovens da região Sudoeste para o curso de ciências da computação, pelo desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à área.

“É extremamente importante evidenciar aqueles que nos ensinam, nos educam e sempre estarão em nosso meio capacitando-nos, instruindo-nos, com divina paciência e bondade no leal ofício de exercer esta profissão. Não poderíamos deixar de reverenciar essa importante profissional que dedica seu trabalho na formação de indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável em nosso município”, completou o autor da homenagem.

O mestre Sandorlei Aparecido da Silva possui um extenso currículo repleto de contribuições à educação jataiense. Graduado em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (2000), é especialista em educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Jataí. Profissional do magistério da prefeitura de Jataí desde 2002, atualmente é gestor da Escola Municipal Professora Maria Zaiden, localizada na zona rural do município.

Ele também é mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (PPGE/REJ/UFG), conselheiro no Conselho Municipal de Educação de Jataí e conselheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, membro do Fórum de Educação do Município de Jataí e membro da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Jataí.

“E é na condição de gestor daquela unidade de ensino que Sandorlei foi, merecidamente, premiado pela implantação da Escola de Games na formação dos alunos. Com tantas realizações na área da educação, sempre buscando aperfeiçoar e formar aqueles que comandarão, no futuro, os destinos do nosso município, esta Casa não poderia deixar de prestar sua singela homenagem, em nome de todos os jataienses”, justificou Abimael Silva.

“Por todos esses motivos e alguns outros, Sandorlei Aparecido da Silva é merecedor desta moção de aplausos. Que este reconhecimento sirva de incentivo para que ele continue contribuindo em nosso município, o que sem dúvida redundará em mais avanços e mais sucesso para todos nós”, afirmou o proponente da homenagem.